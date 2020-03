Polizeibericht Berlin: Betrunkener schubst Seniorin auf die Straße - 71-Jährige schwer verletzt

+++ Betrunkener schubst Seniorin in Friedrichshain auf die Straße +++

Ein Betrunkener hat in Friedrichshain eine wartende 71-jährige Frau am Mittwoch gegen 15.30 Uhr auf die Straße geschubst. Die Seniorin blieb auf der Straße liegen. Ein Auto musste bremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Da sie aus eigener Kraft nicht mehr aufstehen konnte, eilte ihr ihre Freundin zur Hilfe. Die 71-Jährige erlitt schwere Rumpfverletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Polizisten konnten den 48 Jahre alten Tatverdächtigen in der Nähe festnehmen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,9 Promille. Verhalten und Äußerungen des Mannes wiesen auf eine mögliche psychische Erkrankung hin. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde bei ihm nach einem richterlichen Beschluss auch eine Blutentnahme durchgeführt, bei der der Mann Widerstand leistete und die Einsatzkräfte wiederholt beleidigte. Nach ärztlicher Untersuchung verblieb der 48-Jährige in der Klinik. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizei.

+++ Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt +++

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Motorrad am Donnerstagmittag in Tegel wurde ein Mann schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen war eine 53-Jährige gegen 12.40 Uhr mit einem Opel auf dem linken Fahrstreifen der Berliner Straße in Richtung Karolinenstraße unterwegs. Kurz vor der Ernststraße wechselte die Autofahrerin einen Fahrstreifen nach rechts und kollidierte mit dem dort fahrenden 63 Jahre alten Motorradfahrer. Dieser stürzte und verletzte sich an Rumpf, Armen und Beinen. Er wurde in einem Krankenhaus stationär aufgenommen. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 1 übernimmt die weiteren Ermittlungen.

+++ Mann in Britz mit Reizgas attackiert +++

Ein 30-Jähriger hat in der Nacht zu Donnerstag gegen 1.40 Uhr auf dem U-Bahnhof Parchimer Allee in Britz (Neukölln) einen 39-Jährigen mit Reizgas besprüht und eine Zigarettenschachtel entrissen. Zuvor soll der Tatverdächtige den 39-Jährigen nach einer Zigarette gefragt haben. Dabei fiel ihm auf, dass Geld in der Schachtel war. Nach dem Verlassen des Bahnhofs soll der 30-Jährige erneut nach einer Zigarette gefragt, nun jedoch Reizgas gesprüht haben. Der Mann flüchtete mit der Zigarettenschachtel auf der Fritz-Reuter-Allee in Richtung U-Bahnhof Britz-Süd. Während der Verfolgung des Tatverdächtigen soll es dann zu einem weiteren Reizgasangriff gekommen sein. Polizisten konnten den Angreifer in der Nähe festnehmen.

+++ E-Scooter-Fahrer stürzt auf Kudamm - Platzwunde am Kopf +++

Ein E-Scooter-Fahrer ist in der Nacht zu Donnerstag gegen 1.40 Uhr in Charlottenburg gestürzt. Er erlitt eine Platzwunde am Kopf. Beim Überqueren des Kurfürstendamms stürzte der 25-Jährige offenbar über die Bordsteinkante und schlug mit dem Kopf auf die gepflasterte Mittelinsel auf. Der Mann blieb bewusstlos liegen. Nachdem Beamte ihn ansprachen, kam er wieder zu Bewusstsein. Die Platzwunde versorgten die Polizisten. Der 25-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die weitere Unfallbearbeitung übernimmt der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 2.

+++ Trickbetrüger in Buckow festgenommen +++

Ein Trickbetrüger ist Mittwoch in Buckow (Neukölln) festgenommen worden. Ein Mann rief eine 69-Jährige an und gab sich als Sohn aus. Er behauptete, dass er einen Unfall verursacht habe und jemand dabei schwer verletzt wurde. Während des Telefonats soll der Anrufer den Hörer an einen vermeintlichen polnischen Polizisten weitergereicht haben. Er erzählte der Dame, dass sie einen hohen Geldbetrag zahlen müsse, damit die verletzte Person behandelt werden könne und der Sohn nicht ins Gefängnis müsse. Die Seniorin ging zum Schein darauf ein. Nachdem ein 45-jähriger Mann sich gegenüber der Dame als Abholer zu erkennen gab und nach dem vereinbarten Beutel langte, wurde er von Polizisten festgenommen. Bei der Durchsuchung des Mannes wurden Betäubungsmittel gefunden. Er wurde in ein Gewahrsam gebracht und dem LKA überstellt.

+++ Schnellrestaurant in Lichterfelde überfallen +++

In der Nacht zu Donnerstag haben Unbekannte in Lichterfelde ein Schnellrestaurant überfallen. Zwei maskierte Männer sollen das Restaurant am Ostpreußendamm gegen 23.40 Uhr betreten und drei Mitarbeiter mit einer Schusswaffe und einem Messer bedroht haben. Die Räuber verlangten Geld und flüchteten mit ihrer Beute. Ein 35 Jahre alter Angestellter erlitt einen Schock und wurde zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht. Ein Raubkommissariat ermittelt.

+++ Rollerfahrer versucht in Mitte, vor der Polizei zu flüchten +++

In Moabit (Mitte) haben Beamte am Mittwoch gegen 23 Uhr einen offenbar alkoholisierten Rollerfahrer gestoppt. Der Rollerfahrer, der keine Helm trug, fiel den Polizisten wegen seiner unsicheren und schnellen Fahrweise auf. Als der 38-Jährige an der Ausfahrt Invalidenstraße an einer roten Ampel hielt, sollte er kontrolliert werden - doch der Rollerfahrer gab Gas. Mit Blaulicht und Martinshorn folgten die Polizisten ihn. Der Rollerfahrer überfuhr weitere rote Ampeln. Auf Höhe des Alexanderufers bremste er stark ab und fuhr durch die Poller auf den Gehweg. Die Beamten konnten ihn nicht mehr folgen. Am Alexanderufer lief der Rollerfahrer zu Fuß weiter. Dort konnte er festgenommen werden. Bei der Überprüfung wurden die Schlüssel der Vespa gefunden. Weil er nach Alkohol roch, wurde er zur Blutentnahme in ein Gewahrsahm gebracht. Der Führerschein des 38-jährigen Tatverdächtigen sowie sein Roller wurden beschlagnahmt. Er muss sich nun wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Trunkenheit im Straßenverkehr und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

+++ Autistischer Junge in Lichtenberg geschlagen und getreten +++

In Hohenschönhausen (Lichtenberg) hat am Mittwoch gegen 22.30 Uhr ein autistischer Jugendlicher bei einem Raub Kopf- und Rumpfverletzungen erlitten. Der 15-Jährige gab an, dass er sich mit einem 16- und 18-Jährigen zu einem klärenden Gespräch in der Parkanlage hinter der Doberaner Straße getroffen habe. Nachdem sie zusammen Alkohol tranken, forderten die beiden Jugendlichen vom 15-Jährigen die Umhängetasche und seine Schuhe. Als er diese Dinge nicht herausgab, soll der 18-Jährige den Jugendlichen geschlagen haben. Der autistische Junge ging zu Boden. Der 18-Jährige soll mehrmals auf ihn eingetreten haben. Danach flüchteten die Tatverdächtigen. Der verletzte autistische Junge rief aus einer Telefonzelle die Polizei. Der Junge wurde in ein Krankenhaus gebracht. Beamte leiteten gegen die namentlich bekannten Tatverdächtigen ein Strafermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Raubes ein. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 6.

+++ Autos in Neukölln durch Flammen beschädigt +++

Zwei Autos sind am frühen Donnerstagmorgen in Neukölln durch Flammen beschädigt worden. Zunächst habe ein Wagen gebrannt, dann habe das Feuer ein weiteres Auto beschädigt, sagte ein Feuerwehrsprecher der Berliner Leitstelle. Verletzt wurde demnach bei dem Vorfall in der Laubestraße niemand. Die Polizei wollte sich zur Brandursache zunächst nicht äußern. In Berlin brennen nachts immer wieder Fahrzeuge, häufig handelt es sich um Brandstiftung.

Foto: Morris Pudwell

+++ Polizisten werden an der Rigaer Straße 94 erneut attackiert +++

An der Rigaer Straße in Friedrichshain wurden Polizisten erneut angegriffen.

Foto: Thomas Peise

Polizisten sind in der Nacht erneut vor dem Haus Rigaer Straße 94 in Friedrichshain attackiert worden. Die Polizisten stellten mehrere Anzeigen. Lesen Sie HIER mehr!

+++ Müllcontainer stehen in Neukölln in Flammen +++

An der Karl-Marx-Straße in Neukölln brannten zwei Müllcontainer.

Foto: Thomas Peise

In einem Hinterhof eines Wohnhauses an der Karl-Marx-Straße in Neukölln haben am Abend gegen 20.45 Uhr mehrere Müllcontainer gebrannt. Die Feuerwehr rückte mit zwei Staffeln an und konnte die Flammen schnell löschen. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei ermittelt.