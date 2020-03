Polizei Berlin: Polizisten an der Rigaerstraße in Friedrichshain attackiert

An der Rigar Straße in Friedrichshain wurden Polizisten erneut angegriffen.

+++ Polizisten werden an der Rigaerstraße 94 erneut attackiert +++

Polizisten sind in der Nacht erneut vor dem Haus Rigaerstraße 94 in Friedrichshain attackiert worden. Die Beamten führten einen Präsenzeinsatz durch, als ein Polizist durch einen Schlitz in der Tür mit farbiger Flüssigkeit bespritzt wurde. Dazu wurde ein Feuerlöscher verwendet. Außerdem wurden die Beamten mit Reizgas besprüht. Daraufhin kontrollierten die Beamten Bewohner des Hauses, die aus dem Gebäude kamen. Die Beamten stellten mehrere Anzeigen. Zu Festnahmen kam es allerdings nicht.

+++ Müllcontainer stehen in Neukölln in Flammen +++

An der Karl-Marx-Straße in Neukölln brannten zwei Müllcontainer.

Foto: Thomas Peise

In einem Hinterhof eines Wohnhauses an der Karl-Marx-Straße in Neukölln haben am Abend gegen 20.45 Uhr mehrere Müllcontainer gebrannt. Die Feuerwehr rückte mit zwei Staffeln an und konnte die Flammen schnell löschen. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei ermittelt.

+++ Auto brennt in Neukölln +++

In neukölln hat an der Wildenbruchstraße ein Auto gebrannt.

Foto: Morris Pudwell

Zwei Autos sind am frühen Donnerstagmorgen in Neukölln durch Flammen beschädigt worden. Zunächst habe ein Wagen gebrannt, dann habe das Feuer ein weiteres Auto beschädigt, sagte ein Feuerwehrsprecher der Berliner Leitstelle. Verletzt wurde demnach bei dem Vorfall in der Laubestraße niemand. Die Polizei wollte sich zur Brandursache zunächst nicht äußern. In Berlin brennen nachts immer wieder Fahrzeuge, häufig handelt es sich um Brandstiftung.