Smartfahrerin liefert sich illegales Autorennen auf A100

Ein sichelförmiger Mond steht am Abend über der Berliner Stadtautobahn A100.

Beamte haben zwei Raser in Wedding gestoppt. Die Führerschein der beiden Fahrer sowie die Fahrzeuge wurden beschlagnahmt.

Berlin. Die Polizei hat in der Nacht zu Mittwoch zwei Raser in Wedding (Mitte) gestoppt. Gegen 4.15 Uhr fiel den Zivilpolizisten auf der BAB 100 auf der Rudolf-Wissel-Brücke in Richtung Wedding zunächst ein BMW-Fahrer auf, der mehrfach beschleunigte und abbremste. Kurze Zeit später sahen die Beamten den BMW und einen Smart. Beide Fahrzeuge beschleunigten und bremsten wieder ab. Die Fahrzeuge erreichten Spitzengeschwindigkeiten von 140 km/h.

Auf der Seestraße Ecke Donaugestell hielten beide Fahrzeuge an der roten Ampel an und wurden von den Polizisten gestoppt. Die Fahrzeuge und die Führerscheine der 21 Jahre alten Smart-Fahrerin und des 20 Jahre BMW-Fahrers wurden beschlagnahmt. Wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens wurde ein Strafermittlungsverfahren gegen die beiden eingeleitet.

Immer wieder liefern sich Autofahrer unerlaubte Rennen auf den Straßen Berlins. Laut Polizei wurden am Donnerstagabend in der vergangenen Woche vier Menschen bei einem illegalen Autorennen verletzt. In Schöneberg waren zwei 18-Jährige mit ihren Wagen den Grazer Damm entlanggerast.