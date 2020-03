Polizei Berlin (Prenzlauer Berg): Frau telefoniert auf Hebräisch - Mann zeigt Hitlergruß

Berlin. Ein Unbekannter soll eine 35 Jahre alte Frau rechtsextremistisch beleidigt haben. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Den Angaben der Frau zufolge lief sie am Dienstag in der Raumerstraße in Prenzlauer Berg und telefonierte auf Hebräisch, als ein Mann an ihr vorbeilief, den Hitlergruß zeigte und "Heil Hitler" sagte. Nach einer kurzen Diskussion sei der Mann weitergegangen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

