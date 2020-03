Foto: Twitter VIZ Berlin

In Tiergarten kann es zu Staus kommen: An der Kreuzung Potsdamer Straße/Reichpietschufer gab es einen Wasserrohrbruch.

Verkehr in Berlin

Verkehr in Berlin Rohrbruch in Tiergarten: Bauarbeiten dauern wohl vier Wochen

In Tiergarten müssen Autofahrer sich auf Behinderungen einstellen. An der Kreuzung Potsdamer Straße/Reichpietschufer gab es am Mittwochmorgen einen Wasserrohrbruch, wie die Verkehrsinformationszentrale beim Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte.

#Bauarbeiten auf dem #Reichpietschufer in #Tiergarten. In Richtung Klingelhöferstraße ist an der Kreuzung Potsdamer Straße aktuell nur das #Rechtsabbiegen möglich! Wir recherchieren... — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) (@VIZ_Berlin) March 4, 2020

Im gesamten Kreuzungsbereich kommt es zu Abbiegebeschränkungen und Fahrstreifensperrungen. Es kann zu Staus kommen.

Die Reparaturarbeiten dauern laut VIZ voraussichtlich vier Wochen.