Verkehr in Berlin-Tiergarten: Wasserrohrbruch an Potsdamer Straße - Wochenlange Staus drohen

Foto: Twitter VIZ Berlin

In Tiergarten gab es einen Wasserrohrbruch.

In Tiergarten kann es zu Staus kommen: An der Kreuzung Potsdamer Straße/Reichpietschufer gab es einen Wasserrohrbruch.

Verkehr in Berlin

In Tiergarten müssen Autofahrer sich auf Behinderungen einstellen. An der Kreuzung Potsdamer Straße/Reichpietschufer gab es am Mittwochmorgen einen Wasserrohrbruch, wie die Verkehrsinformationszentrale beim Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte.

#Bauarbeiten auf dem #Reichpietschufer in #Tiergarten. In Richtung Klingelhöferstraße ist an der Kreuzung Potsdamer Straße aktuell nur das #Rechtsabbiegen möglich! Wir recherchieren... — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) (@VIZ_Berlin) March 4, 2020

Im gesamten Kreuzungsbereich kommt es zu Abbiegebeschränkungen und Fahrstreifensperrungen. Es kann zu Staus kommen. Die VIZ bittet, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Die Berliner Wasserbetriebe tauschen das defekte Segment aus. Die Reparaturarbeiten dauern laut VIZ voraussichtlich vier Wochen.

Die Einschränkungen im Überblick: