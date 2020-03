Kurfürstendamm (Berlin): Raser fährt während Flucht auf Gehweg - Frau wird verletzt

Ein BMW-Fahrer ist am Dienstagmittag gegen 10.30 Uhr in Charlottenburg-Wilmersdorf vor der Polizei geflüchtet. Zuvor wollten Beamte ihn an der Kreuzung Joachim-Friedrich-Straße/Kurfürstendamm anhalten, weil ihnen die als gestohlen gemeldeten Kennzeichen aufgefallen waren. Doch der 41 Jahre alte BMW-Fahrer gab Gas und bog auf den Kurfürstendamm.

BMW-Fahrer fährt über Gehweg: Frau wird verletzt

Er fuhr durch Nebenstraßen und dann auf den Kurfürstendamm zurück. An der Kreuzung Joachim-Friedrich-Straße durchbrach er zwei Poller und fuhr auf den Gehweg des Kurfürstendamms. Passanten konnten sich nur durch Sprünge zur Seite retten. Eine 66-Jährige erlitt Verletzungen am Kopf. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Raser fährt in den Gegenverkehr

Die Flucht des Autofahrers ging weiter. Vom Gehweg fuhr er wieder auf die Straße - jedoch in den Gegenverkehr. Er fuhr zur Joachim-Friedrich-Straße zurück. Dort wechselte er wieder auf die entsprechende Fahrbahnseite.

Er raste weiter über die Johann-Sigismund-Straße und die Westfälische Straße noch einmal auf den Kurfürstendamm in Richtung Halensee bis er in Höhe der Bornimer Straße gestellt werden konnte, obwohl er streckenweise auf dem bebauten Mittelstreifen während der Flucht fuhr. Das Auto wurde beschlagnahmt.

BMW-Fahrer hatte Drogen dabei

Wie die Polizei mitteilte, war der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Der BMW war nicht versichert. Bei dem Mann wurden bei der Durchsuchung Drogen gefunden. In einem Gewahrsam wurde ihm Blut entnommen. Danach wurde er wieder entlassen.

Der 41-jährige muss sich nun wegen

gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr

der Durchführung eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens

Verkehrsunfallflucht

Fahren ohne Fahrerlaubnis

fehlender Pflichtversicherung

Diebstahl von Kennzeichen

und des Verdachts des Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss verantworten.