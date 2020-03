Polizei und Feuerwehr Blaulicht-Blog: Autos krachen in Friedrichshain in einander

Berlin. Am Frankfurter Tor in Friedrichshain sind am Dienstagabend zwei Autos zusammengestoßen. Dabei handelte es sich um einen Abbiegeunfall. An beiden Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr räumte die Unfallstelle.