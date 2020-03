Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr am Dienstagnachmittag vor dem Amtsgericht Tiergarten an der Turmstraße.

Im Amtsgericht Tiergarten an der Turmstraße ist ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr ist mit 50 Kräften im Einsatz.

Berlin. Amtsgericht Tiergarten an der Turmstraße ist am Dienstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Das bestätigte ein Sprecher der Berliner Feuerwehr. Man sei um 14.01 alarmiert worden. „Wir waren in Spitze mit 70 Kräften im Einsatz.“ Außerdem seien Notarztfahrzeuge und drei Rettungswagen vor Ort gewesen.

Das Feuer war nach eineinhalb Stunden gelöscht. Insgesamt hat es laut dem Feuerwehrsprecher fünf Brandherde gegeben: zwei im Keller und jeweils einen im zweiten, dritten und vierten Stock in den sanitären Einrichtungen. Momentan sei man mit den Nacharbeiten beschäftigt – vor allem damit, das Gebäude zu belüften. Zur Brandursache äußerten sich weder Feuerwehr noch Polizei. „Unsere Ermittlerinnen und Ermittler sind derzeit am Brandort“, sagte ein Polizeisprecher am Nachmittag.

Feuer im Amtsgericht Tiergarten: Eine Person verletzt

Durch den Brand sind laut der Feuerwehr große Bereiche des Gebäudes verraucht worden. Das Gericht musste deshalb evakuiert werden. Eine Person wurde verletzt. Nach Informationen der Berliner Morgenpost musste sie ins Krankenhaus gebracht werden. Die Feuerwehr hatte zwischenzeitlich im Gebäude nach Personen gesucht. Dabei habe es sich aber um eine Routinemaßnahme, nicht zuletzt wegen der Größe des Gebäudes, sage der Sprecher.

In seinem Büro selbst sei nichts zu spüren gewesen, sagt Martin Steltner, Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft. „Hinter einer Brandschutztür war aber alles verqualmt und dann sind wir evakuiert worden.“ Aus dem Gebäude selbst sei kein Rauch gedrungen. Lisa Jani, Sprecherin des Strafgerichts, sagte, dass am Dienstag kein besonderer Prozess stattgefunden habe.