Stein auf Auto geworfen: Mordkommission ermittelt

Ein 29-Jähriger soll in Spandau einen Stein auf ein fahrendes Auto geworfen haben. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Mordes.

Berlin. Weil er einen Stein auf ein fahrendes Auto geworfen haben soll, wird gegen einen 29-Jährigen wegen versuchten Mordes ermittelt. Laut Berliner Staatsanwaltschaft war ein 37-Jähriger am frühen Dienstagmorgen gegen 2.15 Uhr mit seinem VW auf der Heerstraße in Staaken in Richtung Innenstadt unterwegs, als plötzlich ein Stein auf der Frontscheibe einschlug und diese beschädigte

Der Stein wurde von einer Fußgängerbrücke geworfen, unter der der Golf gerade hindurchfuhr. Der Fahrer bremste und brachte seinen Wagen unverletzt zum Stehen. In der Nähe hätten Polizisten dann den 29-Jährigen festgenommen und ihn in Polizeigewahrsam gebracht, schreibt die Staatsanwaltschaft. Er steht demnach in dringendem Verdacht, den Stein geworfen zu haben. Eine Mordkommission ermittelt.