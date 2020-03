Blaulicht-Blog: Großrazzia gegen Schleuserring in Berlin

+++ Bundesweite Großrazzia gegen Schleuserring - Durchsuchungen auch in Berlin +++

Ein Opel brannte in Spindlersfeld.

Foto: Morris Pudwell

In mehreren Bundesländern läuft seit dem Morgen ein Großeinsatz der Bundespolizei. Auch in einigen Berliner Bezirken werden Razzien gegen einen vietnamesischen Menschenhändlerring durchgeführt. Schwerpunkte sind in Berlin vor allem Friedrichshain, Mitte und Lichtenberg. Mehr als 30 Wohnungen und Geschäftsadressen würden durchsucht, hieß es. Die Zeitung BZ berichtete, dass es eine Festnahme gegeben habe. Hunderte Beamte seien im Einsatz, der von der Berliner Staatsanwaltschaft geleitet wird.

+++ Auto brennt in Spindlersfeld +++

Wieder brannte ein Auto in Berlin: An der Ahornalle Ecke Färberstraße in Spindlersfeld (Köpenick) stand ein Opel im Heckbereich in Flammen. Die Feuerwehr soll zuerst Probleme gehabt haben, das Feuer zu löschen. Zwischenzeitlich wurde auch mit einem Pulverlöscher ein Löschversuch unternommen. Es wird von einer Brandstiftung ausgegangen. Es wird ebenso ermittelt, ob es sich um eine politisch motivierte Tat handeln könnte.

+++ Schlägerei in Gesundbrunnen - Verletzte +++

Mehrere Personen sind gegen Mitternacht am Humboldthain in Höhe der Ramlerstraße in Gesundbrunnen (Mitte) aneinander geraten. Mindestens zwei Personen wurden bei der Schlägerei verletzt. Beteiligte sollen auch festgenommen worden sein. Warum es zu einer Schlägerei kam, wird ermittelt.

In Mitte kam es zu einer Schlägerei.

Foto: Morris Pudwell