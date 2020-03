Hertha gegen Union: Berliner Polizei fahndet mit Bildern nach Chaoten

Berlin. Die Berliner Polizei fahndet nach zwei Anhängern von Hertha BSC, die beim Stadtderby im November 2019 im Stadion An der Alten Försterei in Köpenick mehrere Straftaten begangen haben sollen. Am Montagvormittag veröffentlichte die Polizei Fotos der Tatverdächtigen.

In der Mitteilung schreibt die Polizei: "Die Straftaten ereigneten sich bei dem Fußball-Derby des 1. FC Union gegen Hertha BSC am Abend des 2. November 2019 in dem Stadion 'An der Alten Försterei' im Gästefanblock. Aufgrund dessen ist davon auszugehen, dass die Tatverdächtigen der Fanszene von Hertha BSC angehören."

Ein Mann mit einer weißen Kapuzenjacke soll sich laut Polizei gegen 18.30 Uhr vermummt und einen Nebeltopf inmitten der Zuschauer entzündet haben. Dies hätten die bisherigen Ermittlungen wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, Landfriedenbruchs und Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz ergeben.

Ein anderer Mann soll sich gegen 20 Uhr ebenfalls vermummt, eine Bengalfackel entzündet und damit versucht haben, das auf dem Begrenzungszaun zum Spielfeld befindliche Fangnetz anzustecken. Die Ermittlungen werden unter anderem wegen Landfriedensbruchs in besonders schwerem Fall und Sachbeschädigung geführt.

Lesen Sie auch: Pyro beim Berlin-Derby: „Das ist einfach eine Katastrophe“

Pyros beim Berliner-Stadtderby - Die Kriminalpolizei fragt:

Wer kennt die abgebildeten Personen?

Wer kann Angaben zur Identität der Männer und/oder ihrem Aufenthaltsort machen?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen geben?

Hinweise nimmt das Fachkommissariat beim Landeskriminalamt Berlin in der Eiswaldtstraße 18 in 12249 Berlin-Lankwitz unter der Telefonnummer (030) 4664-964521, per E-Mail oder jede andere Polizeidienstelle entgegen.

Hertha gegen Union: DFB mit hohen Strafen nach Pyro-Exzessen

Die Pyro-Exzesse beim Berliner Stadtderby kamen den beiden Vereinen teuer zu stehen. Hertha war im Januar vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes mit einer Rekordstrafe von 190.000 Euro belegt worden. Aus dem Hertha-Fanblock, in dem 40 bengalische Feuer und Blinker gezündet wurden, waren während des Derbys mehrere Leuchtraketen auf das Spielfeld und sogar auf die Tribünen geschossen worden

Auch Union musste zahlen. Das DFB-Sportgericht belegte den Aufsteiger wegen unsportlichen Verhaltens der Anhänger in Tateinheit mit nicht ausreichendem Ordnungsdienst zu einer Strafe von 140.000 Euro. 250 Union-Fans waren Anfang November unkontrolliert ins Stadion gestürmt, die Anhänger zündeten Bengalos und Rauchtöpfe. Zudem überstiegen mindestens 20 zum Teil vermummte Zuschauer aus dem Bereich des Heimteams den Zaun zum Innenraum und wurden von Union-Spielern aufgehalten.