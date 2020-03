Blaulicht-Blog: 17-Jähriger antisemitisch beleidigt

+++ Unbekannter beleidigt 17-Jährigen antisemitisch +++

In Johannisthal (Treptow-Köpenick) ist am Sonntagabend gegen 21.15 Uhr ein 17-Jähriger von einem Betrunkenen antisemitisch beleidigt worden. Zuvor wurde der Jugendliche an der Bushaltestelle am Sterndamm von dem Unbekannten angerempelt. Anschließend forderte er den 17-Jährigen auf, auf den Boden zu schauen und für den Fall, dass er dennoch hochschaue, drohte er ihm Schläge an. Der Unbekannte sagte dem Jungen, dass er Nationalsozialist sei und beleidigte ihn. Als der Bus der Linie 160 eintraf, entfernte er sich. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin ermittelt.

+++ Einbrecher in Westend festgenommen +++

Ein Einbrecher ist Sonntagmittag in Westend (Charlottenburg-Wilmersdorf) festgenommen worden. Eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhaus an der Katharinenstraße hörte gegen 12.20 Uhr laute Geräusche aus dem Treppenhaus. Einsatzkräfte einer Hundertschaft bemerkten in der sechsten Etage eine aufgebrochene Wohnungstür. Ein 34-Jähriger war gerade dabei, Wertsachen in den Räumen zu suchen. Der Mann wurde der Kriminalpolizei übergeben. Er soll am Montag einem Richter zum Erlass eines Haftbefehls vorgeführt werden.

+++ Verdacht auf Autorennen - Schwerer Unfall in Schöneberg +++

In Schöneberg hat sich am Sonntagabend ein schwerer Unfall ereignet. Zuvor soll es gegen 22 Uhr zwischen einem Golf-Fahrer und Renault-Kadjar-Fahrer zu einem Autorennen gekommen sein. Nach Morgenpost-Informationen wurde eine unbeteiligte Person verletzt. Mehr dazu lesen Sie hier.

Auf dem Grazer Platz ist e sam Sonntagabend zu einem schweren Unfall gekommen. Foto: Morris Pudwell

Zwei Autofahrer sollen sich in Schöneberg ein Autorennen geliefert haben, das in einem Crash endete. Foto: Morris Pudwell

Bei dem Unfall in Schöneberg kippte ein Auto auf die Seite. Foto: Morris Pudwell

Bei dem Unfall in Schöneberg vermutlich nach einem Autorennen wurden auch unbeteiligte Fahrzeuge beschädigt. Foto: Morris Pudwell

Der Grazer Damm wurde nach dem Unfall für mehrere Stunden gesperrt. Foto: Morris Pudwell



+++ Unfallbilanz vom Wochenende: 58 Verletzte in Brandenburg +++

Am Wochenende sind auf brandenburgischen Straßen 58 Menschen bei Verkehrsunfällen verletzt worden. Ums Leben gekommen sei niemand, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Zwischen Freitag und Sonntag zählte das Lagezentrum der Polizei Brandenburg insgesamt 420 Unfälle.