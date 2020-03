Grausamer Fund in Marzahn: In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Wörlitzer Straße sind am Sonnabend gegen 20 Uhr zwei Leichen entdeckt worden. Wie die Polizei mitteilte, handelte es sich um eine 38 Jahre alte Frau und ihre neun Jahre alte Tochter.

Bislang gebe es keine Hinweise auf den Täter. Die 4. Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Hintergründe der Tat sind bislang völlig unklar.

Wie die „BZ“ berichtet, soll es vorher zu einem heftigen Streit gekommen sein.