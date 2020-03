Polizeibericht Berlin: Schwerer Unfall in Lichtenberg, Brand in Birkenwerder

+++ Fahrer kracht mit Mercedes gegen Lkw +++

Der Fahrer eines Mercedes hat in der Nacht zu Sonntag auf der Straße Alt-Friedrichsfelde in Lichtenberg mit seinem Mercedes einen geparkten Lkw gerammt. Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass der Mercedes sich unter den Lkw schob. Nach ersten Angaben von vor Ort wurden seine Mitfahrerin und zwei Kinder verletzt. Die Ursache des Unfalls ist unklar.

+++ Haus in Birkenwerder brennt +++

Brand in Birkenwerder

Foto: Thomas Peise

In Birkenwerder (Oberhavel) hat in der Nacht zu Sonntag ein Haus gebrannt. Ersten Angaben zufolge geriet erst ein Wohnmobil, das an dem Einfamilienhaus geparkt war, in Brand. Die Flammen sollen dann auf das Dach des Hauses übergegriffen haben. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Verletzt wurde nach ersten Informationen niemand.