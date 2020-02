In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Sonnabend, 29. Februar 2020

+++ Carsharing-Auto in schweren Unfall verwickelt +++

Ein Carsharing-Auto war am frühen Sonnabendmorgen in Friedrichshain aus noch ungeklärter Ursache in einen schweren Unfall verwickelt. Nach ersten Angaben von vor Ort rammte das Auto auf der Grünberger Straße zunächst eine Absperrung, dann eine Laterne und schließlich mehrere geparkte Autos. Es entstand erheblicher Sachschaden.