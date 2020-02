Berlin Lichtenrade: Auto gegen Ampel geschleudert - Fahrer stirbt im Krankenhaus

Berlin. Ein 57 Jahre alter Fordfahrer ist Freitagfrüh in Lichtenrade (Tempelhof-Schöneberg) nach einem Unfall im Krankenhaus gestorben. Als ein 23 Jahre alter Mercedes-Fahrer gegen 4.30 Uhr auf dem Lichtenrader Damm in Richtung Mariendorf unterwegs war, kollidierte er in Höhe Lichtenrader Damm Ecke Fehlingstraße mit dem Ford-Fahrer, der auf der Grimmstraße in Richtung Fehlingstraße fuhr.

Der Ford-Fahrer schleuderte gegen eine Fußgängerampel. Ein Polizist und ein Zeuge reanimierten den Ford-Fahrer. Der Mercedes-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 5 führt die Ermittlungen, insbesondere zur Ampelregelung zum Zeitpunkt des Verkehrsunfalls.