Gesundbrunnen: SEK-Einsatz, weil Elfjähriger mit Schreckschusswaffe feuerte

Ein Video in einer WhatsApp-Gruppe hat am Donnerstagabend zu einem SEK-Einsatz in Gesundbrunnen geführt.

Berlin. Das Hantieren eines Elfjährigen mit einer Schreckschusswaffe hat am Donnerstagabend in Berlin-Gesundbrunnen zum Einsatz eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) geführt. Wie die Polizei mitteilte, war ein Video in einer WhatsApp-Gruppe Auslöser des Einsatzes. In dem Video ist laut Polizei der Schüler zu sehen, wie er mit der Waffe in die Luft schießt.

Nachdem die Polizeikräfte gegen 17 Uhr an der Wohnungstür an der Wollankstraße geklingelt, geklopft und sich dabei als Polizeibeamte zu erkennen gegeben hatten, wurde ein Fenster geöffnet und eine schwarze Schusswaffe herausgeworfen. Die Schreckschusswaffe wurde beschlagnahmt.

Die Wohnungstür wurde daraufhin durch Beamte des SEK gewaltsam geöffnet. Dem 36 Jahre alten Mieter und Vater des auf dem Video zu sehenden Jungen wurden Handschellen angelegt.

Weder die Eltern noch der Elfährige wollten sich zu den Vorwürfen äußern. Der 36-Jährige klagte über Schmerzen im Handgelenk, lehnte eine ärztliche Behandlung jedoch ab. Die Ermittlungen wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz dauern an.