Polizei und Feuerwehr in Berlin: Schwerer Unfall auf der A113 mit fünf Autos

+++ Schwerer Unfall auf der A113 mit fünf Fahrzeugen und sieben Verletzten +++

Auf der A113 Fahrtrichtung Berlin hat sich gegen 22.45 Uhr in Höhe des Flughafens Schönefeld und der Anschlussstelle Schönefeld-Süd ein schwerer Unfall mit insgesamt fünf Fahrzeugen ereignet. Dabei wurden sieben Personen verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. An drei der Fahrzeuge entstand Totalschaden. Die Autobahn war an der Unfallstelle etwa 90 Minuten voll gesperrt.

Ein Kleintransporter fuhr aus bisher unbekannter Ursache auf einen Kleinwagen auf, sagte ein Sprecher der Polizei. Der Polo stieß daraufhin gegen die Leitplanke. Als die Fahrer die Unfallstelle absichern wollten, rasten drei weitere Fahrzeuge ungebremst in die Unfallstelle. Die A113 war während der Unfallaufnahme voll gesperrt. In der Nacht war sie wieder komplett befahrbar.

Die Unfallstelle auf der A113 glich einem Trümmerfeld.

Foto: Morris Pudwell

+++ Auto rammt in Kreuzberg beim Wenden Rollerfahrer +++

Unfall in Kreuzberg: Ein Autofahrer hat einen Rollerfahrer gerammt.

Foto: Thomas Peise

An der Köpenicker Straße in Kreuzberg ist es am Abend zu einem Unfall gekommen Ein Autofahrer wollte wenden und übersah dabei einen Rollerfahrer. Der Ford Mustang und der Roller stießen zusammen. Dabei erlitt der Mopedfahrer Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen der Feuerwehr ins Krankenhaus gebracht.