Hellersdorf: Versuchte sexuelle Nötigung - Wer kennt diesen Mann?

Berlin. Die Berliner Polizei fahndet nach einem Unbekannten, der bereits im Juli 2019 in Hellersdorf versucht haben soll, eine Frau sexuell zu nötigen. Am Dienstag veröffentlichte die Polizei Fotos und ein kurzes Video aus einer Tram, das den Mann zeigen soll.

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich die Tat am 29. Juli 2019 kurz nach Mitternacht am Auerbacher Ring. Als sich die Frau wehrte, ließ sie der Tatverdächtige los und flüchtete.

Mit diesen Bildern und einem Video fahndet die Berliner Polizei nach dem Unbekannten.

Foto: dpa/Polizei Berlin

Rund eineinhalb Monate später erkannte die Frau den Unbekannten in einer Straßenbahn der Linie 18 in Höhe Haltestelle Michendorfer Straße in Hellersdorf wieder.

Die Polizei fahndet nach einem Mann, der im Juli 2019 eine Frau in Berlin-Hellersdorf sexuell genötigt haben soll. Foto: Polizei Berlin

Als die Frau sich zur Wehr setzte, flüchtete der Täter. Foto: Polizei Berlin

Eineinhalb Monate später erkannte die Frau den Mann in der Tram der Linie 18 wieder. Jetzt fahndet die Polizei mit Fotos und einem Video nach dem Mann. Foto: Polizei Berlin



Die Kriminalpolizei fragt:

• Wer kann Angaben zu dem Gesuchten und/oder seinem Aufenthaltsort machen?

• Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise bitte an das Fachkommissariat für Sexualdelikte beim Landeskriminalamt Berlin in der Keithstraße 30 in Berlin-Tiergarten unter der Telefonnummer (030) 4664-913402, per E-Mail an lka134@polizei.berlin.de oder an jede andere Polizeidienststelle.

Wann wird eigentlich öffentlich gefahndet? Wann wird eigentlich öffentlich gefahndet?