Neukölln: Unbekannte setzten Wohnungstür in Brand

+++ Wohnungstür in Neukölln in Brand - Rauchmelder weckt Bewohner +++

In einem Wohnhaus im Berliner Ortsteil Neukölln ist eine Wohnungstür vermutlich in Brand gesetzt worden. Das Feuer brach am Dienstagmorgen gegen 6.25 Uhr am Weigandufer aus, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. „Wie wichtig Rauchmelder sind, zeigte sich bei einem Wohnungsbrand heute Morgen“, hieß es in einem Tweet der Feuerwehr. Bevor der Rauch in die Schlafzimmer der Wohnung drang, wurden die Bewohner durch das Piepen der Rauchmelder geweckt und konnten sich dadurch auf den Balkon retten. Die Flammen wurden von der Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht. Verletzte gab es demnach keine.

#Brand in #Neukölln

Wie wichtig #Rauchmelder sind, zeigte sich bei einem #Wohnungsbrand heute Morgen. Bevor der Rauch in die Schlafzimmer drang, wurden die Bewohner durch das Piepen geweckt und konnten sich auf den Balkon retten. Niemand wurde verletzt!https://t.co/7Z3r71tnSE — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) February 25, 2020

+++ Defekte Gasleitung: Bewohner können zurück in Wohnungen +++

Nach dem Abdichten einer defekten Gasleitung in der Wundtstraße in Charlottenburg konnten die Bewohner in der Nacht in ihr Haus zurückkehren. Das Leck hatte am Abend Feuerwehr und Gasag auf den Plan gerufen. Vor dem Wohngebäude sei Gas aus dem Rohr getreten, das auch in das Haus führe, sagte ein Feuerwehrsprecher. Die Leitung wurde freigelegt und von der Gasag repariert. Alle Sperren seien aufgehoben worden und die Bewohner konnten zurück in das Haus, sagte ein Sprecher der Polizei am frühen Dienstagmorgen. Zehn Bewohner hatten zuvor in einem benachbarten Café Unterschlupf gefunden und waren dort von der Feuerwehr betreut worden.