Großbrand an der Neuköllner Hermannstraße - Ursache unklar

In einem Wohnhaus an der Hermannstraße in Neukölln brach am Sonnabend ein Feuer aus. 32 Menschen mussten gerettet werden.

Berlin. An der Hermannstraße in Neukölln hat es am Sonnabend in einem Wohnhaus gebrannt. Das Feuer sei im Keller eines Neubau-Wohnhauses an der Okerstraße ausgebrochen, in dessen Erdgeschoss ein Supermarkt untergebracht ist, sagte Feuerwehrsprecher Dominik Pretz der Berliner Morgenpost. „Aufgrund des Brandes kam es zu einer Verrauchung des gesamten Wohngebäudes.“ Der Rauch habe sich vom Keller ausgehend im gesamten Haus ausgebreitet.

Die Löscharbeiten gestalteten sich aufgrund der baulichen Gegebenheiten des Kellers und der großen Hitzeentwicklung schwierig. Dieser sei relativ groß, stark verraucht und sehr vollgestellt. Daher bestand eine hohe Brandlast. Die Bewohner „wurden aus höchster Lebensgefahr gerettet“, sagte der Sprecher. "Nachts hätte es hier Tote gegeben."

Aus dem Gebäude in Höhe des U-Bahnhofes Leinestraße wurden 32 Personen gerettet. 16 der Menschen wurden laut Feuerwehr über das Treppenhaus ins Freie gebracht. Neun Bewohner konnten das Haus über tragbare Leitern durch den Innenhof verlassen. Sieben Menschen wurden dem Sprecher zufolge über Drehleitern gerettet - davon einer über das Dach, drei von einer Dachterrasse und zwei über Fenster.

20 der geretteten Personen kamen mit Rauchgasvergiftungen in Krankenhäuser, wie Pretz sagte. Nach ersten Erkenntnissen gebe es keine Menschen mit Brandverletzungen. Die Brandursache war zunächst unklar. „Zur Stunde können wir dazu nichts sagen“, betonte ein Sprecher der Polizei am Sonntagmorgen.

Die Feuerwehr war am Abend mit 150 Kräften an der Hermannstraße im Einsatz. Die Nachlöscharbeiten bis in die Nacht.

Wegen des Feuerwehreinsatzes kam es auch zu Behinderungen im Nahverkehr. Die U-Bahnen der Linie U8 hielten zeitweise nicht am U-Bahnhof Leinestraße. (mit mime)