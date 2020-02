Großbrand an der Neuköllner Hermannstraße

An der Neuköllner Hermannstraße brennt es in einem Keller.

In einem Wohnhaus an der Hermannstraße in Neukölln ist ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr versucht mit 150 Kräften zu löschen.

Berlin. An der Hermannstraße in Neukölln brennt es seit dem Nachmittag in einem Wohnhaus. Das Feuer sei im Keller des sechsetagigen Gebäudes ausgebrochen, in dessen Erdgeschoss ein Supermarkt untergebracht ist, sagte Feuerwehrsprecher Dominik Pretz der Berliner Morgenpost. „Aufgrund des Brandes kam es zu einer Verrauchung des gesamten Wohngebäudes.“

Die Feuerwehr ist laut Pretz mit 150 Kräften im Einsatz. Der Kampf gegen das Feuer gestalte sich aufgrund der baulichen Gegebenheiten des Kellers schwierig. Dieser sei relativ groß, stark verraucht und sehr vollgestellt. Daher bestehe eine hohe Brandlast. „Das wird noch eine ganze Zeit in Anspruch nehmen“, so Pretz am Abend weiter. "Nachts hätte es hier Tote gegeben", so der Sprecher.



Aus dem Gebäude wurden nach aktuellem Stand 25 Personen gerettet. Rund 30 Menschen werden laut des Sprechers in einer Verletztensammelstelle vom Rettungsdienst betreut. Brandverletzungen hat allerdings bislang niemand erlitten.