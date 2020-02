Blaulicht-Blog: BMW-Fahrer schrottet sein Auto an Ampel

+++ BMW kracht erst gegen Poller und dann gegen Ampel +++

Bei einem Unfall an der Bundesallee Ecke Hohenzollerndamm ist der Fahrer eines BMW verletzt worden. Der Mann raste mit seinem Auto zunächst gegen einen Poller. Im Anschluss wurde der BMW gegen einen Ampelmast geschleudert. Die Unfallursache ist derzeit noch unbekannt. Der BMW-Fahrer kam in ein Krankenhaus.

+++ Frau stirbt bei Unfall nahe Briesen +++

Bei einem Unfall auf der Autobahn 12 sind nahe Briesen (Landkreis Oder-Spree) ist eine Frau tödlich verletzt worden. „Polizei und Rettungskräfte sind seit dem frühen Morgen im Einsatz“, sagte ein Sprecher des Lagezentrums am Sonnabendmorgen. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein Auto, in dem auch die später tödlich Verletzte saß, in einen Kleinlasttransporter. Auch ein zweites Auto soll in den Unfall verwickelt gewesen sein. Der genaue Unfallhergang war noch unklar. Bei dem Crash wurden zudem drei Menschen verletzt. Die Autobahn wurde in Richtung Polen gesperrt.