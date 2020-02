Polizeibericht Berlin: Betrunkener geht mit Gewehr in Supermarkt

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Freitag, 21. Februar 2020.

+++ Betrunkener geht mit Gewehr in Supermarkt - Festnahme +++

Ein Betrunkener mit einem Gewehr vor der Brust hat Donnerstagnachmittag gegen 15.15 Uhr einen Supermarkt in der Forckenbeckstraße in Schmargendorf (Charlottenburg-Wilmersdorf) betreten. Der 30-Jährige wollte dort einkaufen. Als Polizisten den Mann im Kassenbereich festnehmen wollten, leistete er Widerstand. Neben dem Luftdruckgewehr wurden auch eine Schreckschusspistole sowie Munition für beide Waffen sichergestellt. In einem Polizeigewahrsam wurde ihm Blut abgenommen - außerdem wurden seine Personalien aufgenommen. Danach wurde er wieder entlassen. Der Mann muss sich nun wegen Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

+++ Mitsubishi mit Fake-Kennzeichen beschlagnahmt +++

In Neukölln ist am Donnerstagabend ein Mitsubishi mit einem Fake-Kennzeichen sichergestellt worden. Auf den Plaketten steht sogar in kleiner Aufschrift das Wort "Fake". Zudem war das Fahrzeug mit der Zulassungsplakette aus der Stadt Nürnberg versehen, trug aber "KU" für Kulmbach im Kennzeichen.

Auf der Hermannstraße stoppte die Polizei einen Autofahrer mit einem Fake-Kennzeichen.

Foto: Morris Pudwell

Kulmbach ist rund 120 Kilometer von Nürnberg entfernt, das Kürzel wird nur vom dortigen Landratsamt vergeben. Mehr darüber lesen Sie hier.

+++ Autoanhänger in Flammen - Verdacht auf Brandstiftung +++

In Charlottenburg ist am frühen Freitagmorgen ein Autoanhänger in Brand geraten. Wie eine Polizeisprecherin sagte, bestehe der Verdacht auf Brandstiftung. Ein Anwohner bemerkte gegen 2.00 Uhr das Feuer und alarmierte die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr löschte die Flammen, bevor sie auf andere Wagen übergreifen konnten. Die Schadenshöhe blieb zunächst unklar. Verletzt wurde niemand.