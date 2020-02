Neukölln: Mitsubishi mit "Fake"-Plakette beschlagnahmt

Einsatz in Neukölln: Polizisten des Abschnitts 55 fiel am Donnerstagabend gegen 21 Uhr ein blauer Mitsubishi auf. Sie wollten das Fahrzeug auf der Hermannstraße kontrollieren. Doch der Fahrer des Wagens gab Gas und raste durch den Schillerkiez davon. An der Herrfuhrtstraße verlor er allerdings in der Linkskurve auf die Oderstraße die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Mitsubishi krachte gegen einen Zaun am Tempelhofer Feld.

Der Autofahrer fuhr gegen einen Zaun. Vor Ort stellte die Polizei fest, dass die Kennzeichen nicht echt waren. Auf der Plakette stand das Wort "Fake".

Foto: Morris Pudwell

Nur wenige Sekunden später kam der Einsatzwagen mit Blaulicht und Martinshorn an die Unfallstelle. Diese Zeit nutzten die beiden Insassen, um die Flucht in unbekannte Richtung zu ergreifen.

Vor Ort stellte sich dann heraus, dass die Kennzeichen nicht zu dem Fahrzeug gehören. Die Plaketten am Fahrzeug sind gefälscht. Auf den Plaketten steht sogar in kleiner Aufschrift das Wort "Fake". Zudem war das Fahrzeug mit der Zulassungsplakette aus der Stadt Nürnberg versehen, trug aber "KU" für Kulmbach im Kennzeichen. Kulmbach ist rund 120 Kilometer von Nürnberg entfernt, das Kürzel wird nur vom dortigen Landratsamt vergeben.

Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Nach den Insassen wird gefahndet. Mitarbeiter des Tempelhofer Felds richteten provisorisch den Zaun.