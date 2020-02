Blaulicht-Blog: Tram und Auto kollidieren

Einsatzkräfte an der Unfallstelle in Köpenick.

+++ Tram und Auto kollidieren in Köpenick +++

Eine Straßenbahn und ein Pkw sind am Mittwochabend auf der Mahlsdorfer Straße in Köpenick zusammengestoßen. Dabei erlitt eine Person Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Pkw entstand Sachschaden. Die Feuerwehr räumte die Unfallstelle. Der Tramverkehr war für rund 40 Minuten unterbrochen.

+++ Zivil-Polizeiauto erfasst Fußgängerin +++

Ein Zivilstreife der Polizei war mit Blaulicht und Sirene unterwegs zu einer Körperverletzung zum Innsbrucker Platz in Schöneberg. Das Fahrzeug fuhr auf der Rheinstraße. An der Ecke Hedwigstraße betrat eine dunkel gekleidete Frau plötzlich die Fahrbahn und wurde von dem Zivilfahrzeug angefahren. Dabei wurde sie von einem der Außenspiegel am Kopf getroffen. Die Frau erlitt lebensbedrohliche Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Unfalldienst der Polizei sowie ein Gutachter haben an der Unfallstelle die Ermittlungen übernommen.

Foto: Thomas Peise

+++ Person stirbt in Feuer in Neu Zittau +++

Ein Wohnwagen brannte am frühen Donnerstagmorgen auf einem Gelände für alternatives Wohnen am Kesselberg in Neu Zittau im Landkreis Oder-Spree. Während der Löscharbeiten fanden Feuerwehrleute eine verbrannte Person. Andere Bewohner hatten vorher schon versucht, mit Feuerlöschern den Brand zu bekämpfen. Das Feuer war nach gut einer Stunde gelöscht. Zur Brandursache sowie zur Identität des oder der Toten war am Donnerstagmorgen nichts bekannt. Die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen.

Feuerwehrleute am Brandort in Neu Zittau.

Foto: Thomas Peise