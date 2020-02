S-Bahn Berlin: Mann masturbiert vor 12-Jähriger. Wer kennt ihn?

Mit diesem Bild fahndet die Berliner Polizei nach dem Unbekannten, der in einer S-Bahn vor einem zwölfjährigen Mädchen masturbiert haben soll.

Die Tat ereignete sich in einer S-Bahn der Linie S41. Die Zwölfjährige bemerkte den Mann und fotografierte ihn.

Fahndung Vor Mädchen in S-Bahn masturbiert: Wer kennt diesen Mann?

Berlin. Die Berliner Polizei fahndet nach einem Unbekannten, der bereits am 21. Mai 2019 in einer S-Bahn der Ringbahnlinie S41 vor einem zwölfjährigen Mädchen masturbiert haben soll. Am Mittwoch veröffentlichte die Polizei ein Bild des Tatverdächtigen - und hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Laut Polizei ereignete sich die Tat zwischen den S-Bahnhöfen Westkreuz und Wedding zwischen 17.23 und 17.35 Uhr. Das zwölf Jahre alte Mädchen gab gegenüber den Ermittlern an, dass sie gesehen habe, dass der Tatverdächtige auf einem Nebenplatz masturbierte.

Dieses Bild machte das zwölfjährige Mann von dem Tatverdächtigen.

Foto: Polizei Berlin

Der Mann soll ein Tablet auf seinen Schoß gelegt haben, sodass die Tat von anderen Fahrgästen der S-Bahn nicht bemerkt worden sein soll. Die Zwölfjährige konnte den Mann mit ihrem Handy fotografieren.

In Berliner S-Bahn vor Mädchen masturbiert - die Polizei fragt:

• Wer kann Angaben zu dem abgebildeten Mann machen?

Hinweise nimmt das Fachkommissariat des Landeskriminalamtes in der Keithstraße 30 in 10787 Berlin-Tiergarten unter der Rufnummer (030)4664-913555, per E-Mail an lka135@polizei.berlin.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. "Sexuelle Handlung vor einem Kind – Wer kennt diesen Mann?" - die Orginal-Polizeimeldung der Berliner Ermittler lesen Sie hier.

Video: Wann wird eigentlich öffentlich gefahndet?

Mann onaniert neben Frau im Flixbus - Festnahme

Der Fall erinnert an eine sexuelle Belästigung in einem Flixbus von Berlin nach München im März 2019. Damals setzte sich in dem Reisebus ein Mann neben eine Frau und masturbierte. Die Frau veröffentlichte daraufhin den Vorfall im soziale Netzwerk Jodel.

Laut eigenen Angaben hatte die Frau den Flixbus-Fahrer auf den masturbierenden Mann aufmerksam gemacht, dieser habe allerdings nicht reagiert. Auch bei der Flixbus-Hotline habe sie keine Hilfe bekommen. Sie habe dann die Polizei kontaktiert. Der Bus sei anschließend auf der Autobahn A9 im Großraum Nürnberg angehalten worden. Gegen den Mann wird nun wegen exhibitionistischer Handlungen ermittelt.

Ebenfalls in einer S-Bahn der Ringbahn und ebenfalls im Mai 2019 hatte sich ein 29-Jähriger vor einer 22-Jährigen entblößt und masturbiert. Der Mann wurde festgenommen.