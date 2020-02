Vor Mädchen in S-Bahn masturbiert: Wer kennt diesen Mann?

Berlin. Die Berliner Polizei fahndet nach einem Unbekannten, der bereits am 21. Mai 2019 in einer S-Bahn der Ringbahnlinie S41 vor einem zwölfjährigen Mädchen masturbiert haben soll. Am Mittwoch veröffentlichte die Polizei ein Bild des Tatverdächtigen.

Demnach ereignete sich die Tat zwischen den Bahnhöfen Westkreuz und Wedding zwischen 17.23 und 17.35 Uhr. Das zwölf Jahre alte Mädchen gab an, dass sie gesehen habe, dass der Tatverdächtige auf einem Nebenplatz masturbierte. Er soll ein Tablet auf seinen Schoß gelegt haben, sodass die Tat von anderen Fahrgästen nicht bemerkt worden sein soll. Die Zwölfjährige konnte dem Mann mit ihrem Handy fotografieren.

Die Kriminalpolizei fragt:

• Wer kann Angaben zu dem abgebildeten Mann machen?

Hinweise nimmt das Fachkommissariat des Landeskriminalamtes in der Keithstraße 30 in 10787 Berlin-Tiergarten unter der Rufnummer (030)4664-913555, per E-Mail an lka135@polizei.berlin.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

