Polizei und Feuerwehr in Berlin: Polizei schnappt Raser gleich zweimal

+++ Polizei schnappt Raser gleich zweimal +++

Zwei Geschwindigkeitsüberschreitungen und eine Lüge: Diese Fehltritte leistete sich am Dienstag ein Hyundai-Fahrer in Berlin. Der 34-Jährige fiel Polizeibeamten zunächst gegen 21.15 Uhr auf der BAB 100 in Höhe der Detmolder Straße auf, als er mit 155 statt der erlaubten 80 km/h in Richtung Süd unterwegs war. Die Streife stoppte den Wagen, woraufhin der Fahrer sagte, er wolle den Mietwagen nur schnell abgeben, und Besserung versprach. Eine Stunde später, gegen 22.15 Uhr fiel den Zivilkräften der Hyundai erneut auf. Diesmal war der Wagen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Nord unterwegs. In Höhe der Oberlandstraße wurde der Wagen mit 138 statt der erlaubten 80 km/h gemessen. Für die erste Geschwindigkeitsüberschreitung erwarten den 34-Jährigen ein Bußgeld von mindestens 680 Euro, zwei Punkte und drei Monate Fahrverbot. Für die zweite Überschreitung muss der Mann nun mit einem Bußgeld von mindestens 280 Euro, zwei Punkten und zwei Monaten Fahrverbot rechnen.

+++ Radfahrerin von Auto in Lichtenberg erfasst +++

Bei einem Unfall am Dienstagnachmittag in Lichtenberg ist eine Radfahrerin schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 75-Jähriger gegen 14.30 Uhr mit einem Auto in der Bornitzstraße in Richtung Siegfriedstraße unterwegs und bog rechts in die Ruschestraße ab. Dabei erfasste er die von links kommende, vorfahrtsberechtigte Radfahrerin, die die Ruschestraße in Richtung Frankfurter Allee befuhr. Die 43-Jährige erlitt Rumpfverletzungen und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

+++ BMW brennt in Neukölln aus +++

In Neukölln wurde ein Auto angezündet.

Foto: Morris Pudwell

Gegen 3.50 Uhr hat am Mittwochmorgen an der Saalestraße in Neukölln ein geparkter BMW gebrannt. Ein davor geparkter Mercedes wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

+++ Polizisten stoppen Kokstaxi in Mitte +++

Polizisten haben in der vergangenen Nacht einen Mann in Mitte festgenommen. Gegen 0.15 Uhr fiel Polizisten ein Renault auf, der die Mühlenstraße mit erhöhter Geschwindigkeit entlang fuhr. An der Kreuzung Holzmarktstraße/Lichtenberger Straße hielten sie den Wagen an und überprüften den Fahrer, der dabei falsche Personalien angab. Daraufhin durchsuchten die Beamten den 21-Jährigen und fanden bei ihm rund 1200 Euro sowie portioniertes Kokain. Bei der Durchsuchung des Autos fanden die Polizisten weitere Verpackungen mit Kokain und Pfefferspray.

Es stellt sich heraus, dass der 21-Jährige keine Fahrerlaubnis besitzt. Mit einem staatsanwaltschaftlichen Durchsuchungsbeschluss durchsuchten Beamte die Wohnung des Tatverdächtigen und fanden dort weitere Beweismittel. Die Einsatzkräfte brachten den 21-Jährigen in ein Gewahrsam, wo er erkennungsdienstlich behandelt und anschließend wieder entlassen wurde. Gegen ihn wird nun u.a. wegen des Verdachts des Kokainhandels ermittelt.

+++ Polizei nimmt in Hohenschönhausen vier Tatverdächtige fest +++

Bei einem Einsatz in Hohenschönhausen wurden vier Personen festgenommen.

Foto: Thomas Peise

Zivilkräfte der Polizei haben am Dienstagabend an der Konrad-Wolf-Straße in Hohenschönhausen zwei Frauen und zwei Männer, festgenommen. Gegen die Personen soll schon länger wegen diverser Straftaten ermittelt worden sein. Näheres ist nicht bekannt. Die Festgenommenen wurden in eine Gefangenensammelstelle gebracht.

+++ Polizisten beschlagnahmen mehr als 2000 Elektrogeräte +++

Am Dienstagvormittag haben Polizisten bei einer Verkehrskontrolle in Gesundbrunnen mehr als 2000 Elektrogeräte beschlagnahmt. Ein 34-Jähriger war gegen 11.45 Uhr mit einem Mercedes an der Wiesenstraße unterwegs, wurde dort angehalten und überprüft. Im Auto entdeckten die Beamten dann die Handys, Tablets, Dash-Cams und Navigationsgeräte. Für die Geräte konnte der Tatverdächtige keine Eigentumsnachweise vorlegen, sodass diese beschlagnahmt wurden. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Hehlerei.

+++ Fußgänger in Spandau von Auto angefahren +++

Ein Fußgänger ist bei einem Unfall in der Nacht zu Mittwoch in Wilhelmstadt schwer verletzt worden. Ein 42-Jähriger fuhr gegen 22.25 Uhr mit einem Renault auf der Heerstraße und bog links in die Wilhelmstraße ab. Dabei erfasste er den 26 Jahre alten Fußgänger, der der gerade die Straße überquerte. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizei übernahm die weitere Unfallbearbeitung.