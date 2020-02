Polizei und Feuerwehr in Berlin: BMW brennt in Neukölln aus - Brandstiftung

In Neukölln hat in der Nacht ein Auto gebrannt.

Berlin. Gegen 3.50 Uhr hat am Mittwochmorgen an der Saalestraße in Neukölln ein geparkter BMW gebrannt. Ein davor geparkter Mercedes wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

+++ Polizei nimmt in Hohenschönhausen vier Tatverdächtige fest +++

Zivilkräfte der Polizei haben am Dienstagabend an der Konrad-Wolf-Straße in Hohenschönhausen zwei Frauen und zwei Männer, festgenommen. Gegen die Personen soll schon länger wegen diverser Straftaten ermittelt worden sein. Näheres ist nicht bekannt. Die Festgenommenen wurden in eine Gefangenensammelstelle gebracht.