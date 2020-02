Schöneberg: Autofahrer rammt ziviles Polizeifahrzeug

Berlin. Ein junger Autofahrer ist offenbar so verwirrt und möglicherweise unter Drogen stehend durch Berlin gefahren, dass er Ampeln ignorierte und ein Zivilauto der Polizei rammte. Erst überfuhr der 21-Jährige am Sonntag in Schöneberg eine rote Ampel, dann blieb er an einer grünen Ampel stehen, wie die Polizei am Dienstag twitterte.

Autofahrer rammt in Schöneberg Polizeiauto: Beamte leicht verletzt

Zwei Zivilpolizisten bemerkten das, so dass sie mit ihrem Wagen vor das Auto des Verdächtigen fuhren und ihn mit Blaulicht und Kelle zum Straßenrand lotsten. Der 21-Jährige hielt aber nicht an, sondern fuhr so stark auf das Heck des Polizeiautos auf, dass die Zivilpolizisten leicht verletzt wurden. Anschließend stellte sich heraus, dass der junge Mann keinen Führerschein besaß und mit Haftbefehl gesucht wurde.