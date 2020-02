Hohenschönhausen: Lkw bleibt in Gleisbett stecken

In Alt-Hohenschönhausen blieb ein Sattelschlepper im Gleisbett hängen.

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Dienstag, 18. Februar 2020.

Polizei und Feuerwehr Blaulicht-Blog: Lkw bleibt in Gleisbett stecken

+++ Lkw bleibt in Gleisbett stecken +++

Ein Lastwagen ist am frühen Dienstagmorgen in Alt-Hohenschönhausen in Straßenbahngleisen hängen geblieben. Der Technische Dienst der Feuerwehr zog den Sattelschlepper wieder auf die Fahrbahn. Ob das Fahrzeug danach noch fahrtüchtig war, konnte die Feuerwehr zunächst nicht sagen. Verletzt wurde demnach niemand.

Nach Morgenpost-Informationen von vor Ort war der Sattelschlepper-Fahrer an der Kreuzung Hansastraße Ecke Buschallee trotz einer ausgeschilderten "Sackgasse" weitergefahren. An der Absperrung angekommen, soll er sich zu einem Wendemanöver entschlossen haben - das in den Gleisen endete.

Mehr Polizeimeldungen:

Mann lässt teuren Wagen nach Zusammenstoß mit Ampel stehen

Drei Männer nach Streit in Klinik: Unbekannter zieht Messer

Nach Fußballballspiel: 18-Jähriger tritt Spieler gegen Kopf