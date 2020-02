Unbekannter Toter aus Neukölln: Wer kennt diesen Mann?

Wer kennt diesen Mann? Er wurde am am 7. Juli 2019 tot auf einer Baustelle an der Hermannstraße gefunden.

Die Polizei hat Fotos eines unbekannten Toten veröffentlicht und bittet um Hinweise. Der Mann wurde bereits am 7. Juli 2019 gegen 4.15 Uhr auf einer Baustelle an der Hermannstraße in Neukölln gefunden. Bislang sei es nicht gelungen, die Identität des Toten zu klären, schreibt die Polizei. Eine passende Vermisstenanzeige sei bisher nicht eingegangen. Auch Ermittlungen um den Ort, an dem die Leiche gefunden wurde, waren erfolglos. Eine Straftat liegt augenscheinlich nicht vor.

Unbekannter Toter: Personenbeschreibung

schwarzes gekräuseltes Haar (ähnlich einer Afro-Frisur)

circa 175 cm groß

etwa 70 bis 75 kg schwer

schmaler Oberlippenbart

trug am rechten Mittelfinger einen silberfarbenen Ring

Schuhgröße 44,5

Foto: Polizei Berlin

Der unbekannte Tote trug eine weiße Hose der Marke „“Wildcat“ ein graues T-Shirt mit der Aufschrift „Handmade Denim Trademark established eighty-nine”, eine dunkelblaue Boxershorts der Marke “Toker Collection” und graue Sportschuhe von “Air Jordan“. Außerdem war er mit einem dunkelgrauen, karierten Mantel der Marke “Class International” bekleidet. Darin fanden die Ermittler einen Anhänger mit der Prägung “100 Jahre Industriegewerkschaft, Bergbau und Energie”.

Polizei bittet um Hinweise zur Identität des Toten

Die Kriminalpolizei fragt: Wer kann Hinweise zur Identität dieser Person oder sonst sachdienliche Hinweise geben? Diese nimmt Vermisstenstelle der Kriminalpolizei in der Keithstraße 30 in 10787 Berlin-Tiergarten unter der Telefonnummer (030) 4664-912444, per Fax (030) 4664-912499, per E-Mail oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.