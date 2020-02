Schießerei vor Tempodrom: Eine Augenzeugin berichtet

Berlin. Der Asphalt vor den Eingangstüren des Tempodrom ist am Sonnabendmorgen nass, geregnet hatte es in der Nacht nicht. In den Wasserflecken sind noch zwei mit weißer Kreide aufgemalte Zahlen zu erkennen: 12 und 14. An einem Geländer neben den Glastüren weht ein Stück Absperrband: „Tatort nicht betreten!“

Hier, vor dem Tempodrom, ist am späten Freitagabend ein Mann mit türkischer Staatsangehörigkeit erschossen worden. Rettungskräfte hatten noch versucht, den 42-Jährigen zu reanimieren. Erfolglos. Der Mann wurde mehrfach angeschossen, wie die Staatsanwältin Mona Lorenz am Sonnabend auf Anfrage mitteilte. Weiter verwies sie auf den Obduktionsbericht, in dem stehe, dass der 42-Jährige durch eine Kugel im Oberkörper getötet wurde.

Am Freitag gegen 22.50 Uhr war es vor der Veranstaltungstätte in Kreuzberg zu der Schießerei gekommen, bei der vier türkischstämmige Männer im Alter zwischen 28 und 52 Jahren verletzt wurden. Einer von ihnen schwebte am Sonnabendnachmittag noch in Lebensgefahr, der Zustand der anderen drei Opfer ist der Staatsanwältin zufolge stabil. Die Hintergründe der Tat waren am Sonnabendabend noch völlig unklar. Ermittler gehen von mehreren Tätern aus, die auf der Flucht sind. Zeitgleich zu der Bluttat vor dem Tempodrom standen im Saal Schauspieler der in der Türkei bekannten Güldür Güldür Show auf der Bühne. Von einem Zusammenhang zwischen Tat und der Veranstaltung gehe man derzeit nicht aus, sagte die Staatsanwältin.

Besucher wurden über Notausgänge nach draußen gelotst

Zeynep* besuchte die Show im Tempodrom am Valentinstagabend. Ihren richtigen Namen will die Frau nicht in der Zeitung lesen. Dennoch will sie über ihre Erfahrung reden, als sie am Sonnabend zur Mittagszeit ihre Tasche am Tempodrom abholt. Am Vorabend sei dazu keine Möglichkeit mehr gewesen, ohnehin habe sie nur so schnell wie möglich fort gewollt. Weg von dem Blaulicht, weg von den bewaffneten Polizisten.

Einsatzkräfte vor dem Tempodrom in Kreuzberg.

Foto: Thomas Peise

Während der Show saß sie zusammen mit ihrem Mann im Publikum, erzählte sie am Sonnabendmittag. Gegen 23 Uhr endete die Aufführung, was sich in dieser Zeit vor den Türen abspielte, habe sie nicht mitbekommen. „Ich habe keine Schüsse gehört. Wir wurden nur über die Notausgänge nach draußen gelotst“, sagt sie. Aber niemand habe ihr sagen können, weshalb. Panik sei dennoch keine ausgebrochen, berichtete sie.

Als Zeynep ins Freie gelangte, bekam sie dennoch Angst: Überall am Tempodrom standen schwer bewaffnete Polizisten, Sirenen heulten, Einsatzkräfte des Rettungsdienstes rannten über das Gelände. „Ich bin mit meinem Mann so schnell wie möglich ins nächste Taxi gestiegen“, sagte Zeynep.

Überall standen Polizisten mit schweren Waffen, Sirenen heulten

Die Aussagen der Frau decken sich mit den Erfahrungen anderer Besucher, die ähnlich wie sie, am Sonnabend ihre Rucksäcke, Taschen oder ihre Fahrzeuge abholen wollten. 200 Beamte hatten das Gelände am Freitagabend um das Tempodrom an der Möckernstraße weiträumig abgesperrt. Sie durchsuchten den Park um die Veranstaltungsstätte. Ermittler der Mordkommission und Kriminaltechniker waren vor Ort, um Spuren zu sichern.

Einsatzfahrzeuge am Tempodrom.

Foto: Paul Zinken / dpa

Auch einen Tag später zeigten sich die Polizisten noch präsent am Tatort. Mehrere Einsatzwagen parkten in den Straßen rund um das Tempodrom, Polizeibeamte mit schusssicheren Westen streiften über den Platz, blickten unter die Autos am Parkplatz des Tempodroms. Abgesperrt war allerdings nichts mehr. Die Täter sind nach Angaben der Polizei weiterhin auf der Flucht.

Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln mit Hochdruck

Im Nachrichtendienst Twitter schrieben Mitarbeiter der Generalstaatsanwaltschaft: „Die Staatsanwaltschaft Berlin und die MoKo der Berliner Polizei ermitteln mit Hochdruck an der Identifizierung der unbekannten Täter und den Hintergründen der Tat.“

Für Sonnabendabend und Sonntag waren im Tempodrom weitere Veranstaltungen geplant: das Phantom der Oper und ein Auftritt von Atze Schröder.

* Name von der Redaktion geändert