Schießerei in Berlin vor Tempodrom - Mann stirbt- Täter auf der Flucht

Nach der Schießerei vor dem Tempodrom in Berlin-Kreuzberg, bei der ein 42 Jahre alter Mann getötet wurde, liegt nun der Obduktionsbericht vor. Wie Staatsanwältin Mona Lorenz der Berliner Morgenpost am Sonnabendnachmittag mitteilte, wurde der 42-Jährige mehrmals angeschossen. Ein Schuss in den Oberkörper sei todesursächlich gewesen. Ein weiterer Mann schwebe weiterhin in Lebensgefahr.

Vor dem Tempodrom war es am späten Freitagabend gegen 22.50 Uhr zu einer Schießerei gekommen. Ein 42 Jahre alter Mann wurde schwer verletzt. Rettungskräfte versuchten, den Mann zu reanimieren. Der 42-Jährige erlag aber noch vor Ort seinen schweren Verletzungen. Laut Tagesspiegel und BZ soll es sich um einen Mann mit türkischstämmiger Abstammung handeln.

Vier weitere Menschen wurden verletzt, davon einige schwer, teilte die Sprecherin der Generalstaatsanwaltschaft Berlin, Mona Lorenz, am Sonnabendmorgen auf Anfrage mit. Drei der verletzten Personen hätten sich selbst auf den Weg ins Krankenhaus gemacht, hieß es. Beim Opfer und bei den mutmaßlichen Tätern habe es sich augenscheinlich nicht um Besucher der Veranstaltung gehandelt.

Schießerei vor Tempodrom: Täter sind auf der Flucht

Auch könne nicht mit Sicherheit gesagt werden, ob es mehrere Täter gab oder es nur einer war. Er oder sie sind laut Lorenz weiterhin flüchtig. "Die Staatsanwaltschaft Berlin und die MoKo der Berliner Polizei ermitteln mit Hochdruck an der Identifizierung der unbekannten Täter und den Hintergründen der Tat", schrieb die Generalstaatsanwaltschaft auf Twitter.

Die Polizei war am Abend mit einem Großaufgebot im Einsatz. Mehrere Mannschaftswagen standen vor dem Gelände. Etwa 200 Beamte - teils schwer bewaffnete Polizisten mit Maschinenpistolen - sicherten das Gelände um das Tempodrom an der Möckernstraße ab. Polizeikräfte durchsuchten auch die umliegenden Grünanlagen. Mordkommission und Kriminaltechnik waren vor Ort, um Spuren zu sichern.

Im Tempodrom fand eine türkische Comedy-Veranstaltung statt

Am Abend fand im Tempodrom eine türkische Comedy-Veranstaltung statt. Laut der Internetseite des Tempodroms handelte es sich um die "Güldür Güldür Show". Diese ist aus dem türkischen Fernsehen bekannt. Ein Besucher berichtete der Morgenpost am Samstag, dass sie von der Schießerei im Saal des Tempodrom nichts mitbekommen hätten. Nach Ende der Veranstaltung wurden die Besucher über Seiten- und Hinterausgänge aus dem Gebäude geführt - Panik soll nicht geherrscht haben. Die abgegebenen Taschen konnten sie nicht mitnehmen. Diese wurden am Samstag von den Gästen abgeholt. Da es am Freitagabend weitreichende Absperrungen um das Gelände gab, kamen die Besucher nicht zu ihren Fahrzeugen. Diese mussten einen Tag später abgeholt werden. (mit dpa)