Polizeibericht: Doppelhaushälfte in Berlin-Wannsee stürzt ein

Einsatzkräfte in der Alsenstraße in Wannsee.

+++ Doppelhaushälfte in Wannsee eingestürzt +++

In der Alsenstrasse in Wannsee ist am Donnerstagabend eine unbewohnte Doppelhaushälfte eingestürzt.. Da sich das Haus, das in den 30-er Jahren gebaut wurde, gerade im Umbau befindet, wurde niemand verletzt. Ein Statiker erklärte die andere Haushälfte nach dem Einsturz am Donnerstagabend für unsicher. Der 83 Jahre alte Bewohner kam bei Nachbarn unter.

Die Feuerwehr war mit 34 Einsatzkräften am Ort im Einsatz. Das Haus soll laut Polizei am Freitag genauer untersucht werden, in der Nacht war die Einsturzursache demnach noch völlig unklar.

Mit 34 Kräften war die Feuerwehr in Wannsee im Einsatz.

Foto: Thomas Peise

+++ Auto prallt gegen Baum - 22-Jährige tot +++

Eine 22 Jahre alte Autofahrerin ist bei einem Unfall im Landkreis Teltow-Fläming ums Leben gekommen. Die junge Frau war in der Nacht auf Freitag auf der Bundesstraße 96 zwischen Zossen-Wünsdorf und Baruth/Mark mit ihrem Auto gegen einen Baum geprallt, wie es von der Polizei hieß. Sie starb noch am Unfallort. Die Unfallursache war zunächst unklar. Zuvor hatte die „BZ“ über den Unfall berichtet.