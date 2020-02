Hohenschönhausen (Lichtenberg): Küchenbrand - Mieterin und Hund gerettet

+++ Küchenbrand in Hohenschönhausen - Mieterin kann sich und Hund retten +++

Am frühen Donnerstagmorgen ist die Feuerwehr zu einem Brand nach Hohenschönhausen (Lichtenberg) ausgerückt. Es brannte in einer Küche einer Wohnung an der Degenerstraße. Durch den Rauchmelder in der Wohnung wurde die Mieterin wach und konnte sich und ihren Hund in Sicherheit bringen. Die Frau erlitt eine Rauchvergiftung und kam in ein Krankenhaus. Um den Hund kümmerten sich die Polizisten. Der Brand konnte schnell gelöscht werden.

Foto: Peise

+++ BVG-Bus prallt in Neukölln gegen offenstehende Fahrertür eines Notarztfahrzeugs der Feuerwehr +++

An der Hasenheide (Neukölln) ist es am Mittwochabend zu einem Unfall zwischen einem BVG-Bus und einem Notarztfahrzeug der Berliner Feuerwehr gekommen. Das Notarztfahrzeug, welches sich im Einsatz befunden hatte, parkte in zweiter Reihe. Ein vorbeifahrender Doppeldeckerbus der BVG prallte gegen die offenstehende Fahrertür. Dabei ging die Scheibe kaputt, der Türrahmen wurde deutlich verzogen und auch am vorderen Kotflügel entstand ein Schaden. Der BVG-Bus wurde am Spiegel und Frontscheibe beschädigt. Es wurden keine Personen verletzt.

Foto: Morris Pudwell

+++ Feuer bricht in Reinickendorfer Einfamilienhaus durch Heizdecke aus +++

Die Feuerwehr hat in der Nacht zu Donnerstag an Birkenwerderstraße in Reinickendorf einen Brand in einem Einfamilienhaus gelöscht. Das Feuer war im Schlafzimmer durch eine Heizdecke ausgebrochen. Die ältere Bewohnerin des Hauses merkte das, und wollte die Flammen selber löschen. Als dies nicht gelang, rief sie die Feuerwehr und brachte sich in Sicherheit. Die Frau erlitt eine Rauchgasvergiftung und kam in ein Krankenhaus. Das Haus ist unbewohnbar.

Foto: Peise

+++ Fußgänger in Neukölln von Autofahrer erfasst +++

In Neukölln hat am Mittwochabend an der Kreuzung Harzer Straße Ecke Elsenstraße ein Autofahrer einen Fußgänger angefahren. Der Passant wurde auf die Windschutzscheibe geschleudert und stürzte anschließend auf die Fahrbahn. Die verletzte Person kam in ein Krankenhaus. Der Unfalldienst der Polizei ermittelt.

Foto: Peise