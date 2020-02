Lichtenrade: Autofahrer erfasst Radfahrer und verletzt ihn schwer

Berlin. Ein 58 Jahre alter Autofahrer hat einen Radfahrer beim Einparken in Berlin-Lichtenrade vermutlich übersehen und ihn schwer verletzt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, waren beide Männer am Dienstagnachmittag in der Bahnhofstraße in Richtung Goltzstraße unterwegs. Der Autofahrer habe sein Fahrzeug in einer Parkbucht auf der rechten Seite abstellen wollen, als er einen 50 Jahre alten Radfahrer erfasste. Der Wagen rollte über einen Arm des gestürzten Mannes, der verletzt in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die Polizei ermittelt.

( dpa )