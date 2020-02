Yorckstraße: S-Bahn soll Mädchen erfasst haben

Rettungskräfte in der Nähe des S-Bahnhofs Yorckstraße in der Nacht zu Mittwoch.

+++ S-Bahn soll Mädchen erfasst haben +++

Ein Mädchen ist offenbar in der Nacht zu Mittwoch in der Nähe des S-Bahnhofs Yorckstraße von einer S-Bahn angefahren worden. Sie erlitt laut ersten Angaben von vor Ort Verletzungen an den Beinen und kam in ein Krankenhaus. Laut unbestätigten Angaben hatte sich das Mädchen mit einer Gruppe junger Leute betrunken im Schienenbereich der S-Bahn aufgehalten. Als eine Bahn kam, soll die Gruppe noch rechtzeitig die Schienen verlassen haben. Nur das Mädchen habe dies nicht geschafft. Die Bundespolizei soll zu dem Vorfall ermitteln.

+++ Feuer am Leopoldplatz +++

Das Feuer brach aus bislang ungeklärter Ursache am Leopoldplatz in Wedding aus.

Foto: Thomas Peise

Am Leopoldplatz in Wedding hat in der Nacht zu Mittwoch eine Sitzgelegenheit gebrannt, die oft als Schlafplatz von Obdachlosen genutzt wird. Die Flammen griffen auch auf die Überdachung über. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

+++ Gewaltsamer Streit auf dem Vorplatz des Tempodroms +++

Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr am Dienstagabend vor dem Tempodrom in Kreuzberg.

Foto: Thomas Peise

Auf dem Vorplatz des Tempodroms an der Möckernstraße in Kreuzberg ist es am Dienstagabend offenbar zu einem gewaltsamen Streit gekommen, bei dem mindestens zwei Personen verletzt worden. Weitere Details zu dem Vorfall waren zunächst nicht bekannt. Im Tempodrom trat am Abend der britische Musiker Liam Gallagher auf.