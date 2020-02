Blaulicht-Blog: Mann in Lichtenberg von Tram angefahren

+++ Mann von Tram angefahren +++

In Lichtenberg ist in der vergangenen Nacht ein 46-Jähriger von einer Straßenbahn angefahren und verletzt worden. Der 38 Jahre alte Fahrer der Tram der Linie M8 fuhr nach eigenen Angaben gegen 23.30 Uhr in der Allee der Kosmonauten, als er ein dumpfes Knallgeräusch hörte. Er habe die Tram daraufhin gestoppt und den verletzten Mann auf der Fahrbahn liegend vorgefunden. Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

+++ Drei Autos in Blankenfelde, Marzahn und Hellersdorf angezündet +++

In Blankenfelde, Marzahn und Hellersdorf ist es Sonntagabend zu Brandstiftungen an drei geparkten Fahrzeugen gekommen. In allen Fällen wurden die weiteren Ermittlungen von einem Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurden keine Personen verletzt. Zuerst bemerkte ein Passant gegen 19.20 Uhr Flammen an einem Mercedes, der auf einem Parkplatz zu einem Hundeauslaufgebiet an der Straße nach Arkenberge parkte. Motorraum und Kofferraum des Wagens brannten vollständig aus. Einige Stunden später - gegen 21.45 Uhr - sahen Anwohner der Klandorfer Straße Flammen und Rauch an einem VW. Die Brandbekämpfer löschten den mittlerweile vollständig brennenden Wagen. Ebenfalls ein Anwohner bemerkte gegen 23.30 Uhr an der Schneeberger Straße einen vollständig in Flammen stehenden Peugeot. Die Feuerwehr konnte das Übergreifen der Flammen auf ein nahe stehendes Wohnhaus verhindern.

+++ Zwei Tote und 60 Verletzte am Wochenende in Brandenburg +++

Am Wochenende sind zwei Menschen bei Verkehrsunfällen in Brandenburg ums Leben gekommen, 60 weitere wurden verletzt. Zwischen Freitag und Sonntag registrierte das Lagezentrum der Polizei Brandenburg insgesamt 324 Verkehrsunfälle, wie eine Sprecherin am Montag sagte.

Nach Polizeiangaben ereignete sich ein tödlicher Unfall am Samstagmorgen in Königs Wusterhausen (Landkreis Dahme-Spreewald). Ein 16-jähriger Jugendlicher prallte mit einem Auto gegen einen Baum und starb. Sein gleichaltriger Beifahrer wurde schwer verletzt. Der junge Mann war ohne Führerschein und vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs.

Auf einer Verbindungsstraße zwischen der Ernst-Thälmann-Siedlung und Brieskow-Finkenheerd (Landkreis Oder-Spree) war am Samstag ein 42-Jähriger mit seinem Fahrzeug von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Wagen habe Feuer gefangen, für den eingeklemmten Fahrer kam jede Hilfe zu spät. Er starb noch am Unfallort.