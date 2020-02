Blaulicht-Blog: Fahrraddiebe in Neukölln festgenommen

+++ Mutmaßliche Fahrraddiebe in Neukölln festgenommen +++

In Neukölln sind in der Nacht zu Sonntag mutmaßliche Fahrraddiebe festgenommen worden. Zuvor beobachteten Passanten, wie mehrere Männer auf einem Parkplatz an der Naumburger Straße Fahrräder auf einen Lkw aufluden. Als die Polizisten eintrafen, versuchten die Männer zu flüchten. Einer versteckte sich unter dem Lkw. Ein vierter Mann erhob sofort die Hände. Die Beamten konnten vier Personen festnehmen. Insgesamt zehn Fahrräder und zwei Fahrradanhängen fanden die Einsatzkräfte. Die vier Männer wurden auf einer Gefangenensammelstelle erkennungsdienstlich behandelt. Das Diebesgut wurde sichergestellt.

+++ Autofahrer verliert in Lichtenberg Kontrolle und prallt gegen Metallgestelle +++

Ein Autofahrer hat am Sonnabendabend auf der Seehausener Straße in Hohenschönhausen (Lichtenberg) in einer Kurve die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Er fuhr in mehrere Metallgestelle am Straßenrand. Der Fahrer wurde nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle.

Foto: Peise