Savignyplatz (Charlottenburg): BMW-Fahrer gerät ins Schlingern - Radfahrer stirbt

Ein BMW-Fahrer überholte einen Transporter am Savignyplatz von rechts - und geriet ins Schlingern. Er erfasste einen Radfahrer.

Ein 64 Jahre alter Radfahrer ist nach einem Unfall am Freitagnachmittag in Charlottenburg seinen schweren Verletzungen erlegen. Laut Zeugenaussagen soll ein 31 Jahre alter BMW-Fahrer gegen 14.45 Uhr mit hoher Geschwindigkeit auf der Kantstraße in Richtung Leibnizstraße gefahren sein.

Am Savignyplatz soll er dann mit dem Wagen einen auf dem linken Fahrstreifen fahrenden Transporter rechts überholt haben. Dabei sei er ins Schlingern gekommen und auf die Busspur geraten. Er erfasste dabei von hinten den in gleicher Richtung fahrenden Radfahrer.

Radfahrer muss nach Unfall in Charlottenburg reanimiert werden

Der Radfahrer prallte auf den BMW und stürzte auf die Fahrbahn. Nach einer Reanimation wurde er in ein Krankenhaus gebracht, in dem er später verstarb. Die Kantstraße war zwischen Uhland- und Bleibtreustraße in Richtung Leibnizstraße bis etwa 20.30 Uhr gesperrt. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 2 ermittelt.

