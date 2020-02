Polizei und Feuerwehr Blaulicht-Blog: E-Auto in Friedrichshain in Flammen

+++ Elektroauto in Friedrichshain in Flammen +++

Gegen 4.20 Uhr wurde die Berliner Feuerwehr in der Nacht zu Freitag an die Straßenkreuzung Weichselstraße Ecke Scharnweberstraße in Friedrichshain gerufen. Dort stand ein Elektrofahrzeug in Flammen. Ersten Informationen zufolge hatte ein Mitarbeiter der BVG-Betriebsaufsicht den Brand bemerkt und die Feuerwehr verständigt. Die Einsatzkräfte löschten die Flammen, konnten aber nicht mehr verhindern, dass diese auch auf einen neben dem Carsharing-Fahrzeug stehenden Skoda übergriffen. Verletzt wurde niemand. Wie es zu dem Feuer kam, war zunächst unklar. In der Hauptstadt werden nachts immer wieder Fahrzeuge meist durch Brandstiftungen zerstört oder beschädigt. Zuletzt brannten drei Firmenautos in Wedding, Kreuzberg und Friedrichshain.

+++ Brand in Firmengebäude in Charlottenburg +++

In einem Firmengebäude in Charlottenburg hat es in der Nacht zu Freitag gebrannt. In der circa 5000 Quadratmeter großen Halle fingen in einer Ecke Gegenstände Feuer, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Demnach war der Brand in der Lise-Meitner-Straße schnell gelöscht. Allerdings hat sich nach Angaben des Sprechers Rauch in der Halle gesammelt, weshalb der Einsatz länger dauerte. Verletzt wurde aber niemand. Wie es zu dem Brand kam war zunächst unklar. Zunächst hatte die „B.Z“ berichtet.

+++ Brand in Lagerhalle in Neukölln +++

In Neukölln brannte es am frühen Freitagmorgen in einer Lagerhalle in Neukölln. Gegen 5.45 Uhr waren die Feuerwehrleute mit Löscharbeiten in dem Gebäude an der Grenzallee beschäftigt. Nähere Informationen lagen zunächst nicht vor.

Feuerwehrleute löschen die Flammen auf dem Gewerbegelände an der Grenzallee in Neukölln.

Foto: Morris Pudwell