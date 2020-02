Blaulicht-Blog: E-Auto in Friedrichshain in Flammen

+++ Elektroauto in Friedrichshain in Flammen +++

Gegen 4.20 Uhr wurde die Berliner Feuerwehr in der Nacht zu Freitag an die Straßenkreuzung Weichselstraße Ecke Scharnweberstraße in Friedrichshain gerufen. Dort stand ein Elektrofahrzeug in Flammen. Ersten Informationen zufolge hatte ein Mitarbeiter der BVG-Betriebsaufsicht den Brand bemerkt und die Feuerwehr verständigt. Die Einsatzkräfte löschten die Flammen, konnten aber nicht mehr verhindern, dass diese auch auf einen neben dem Carsharing-Fahrzeug stehenden Skoda übergriffen. Verletzt wurde niemand. Wie es zu dem Feuer kam, war zunächst unklar. In der Hauptstadt werden nachts immer wieder Fahrzeuge meist durch Brandstiftungen zerstört oder beschädigt. Zuletzt brannten drei Firmenautos in Wedding, Kreuzberg und Friedrichshain.

+++ Chlorgas-Alarm - Einsatz am Stadtbad Neukölln +++

Die Feuerwehr ist am Freitagabend am Stadtbad Neukölln in der Ganghoferstraße im Einsatz. Dort soll Chlorgas ausgetreten sein. Mehrere Personen werden in Rettungswagen betreut. Das Bad wurde evakuiert.

+++ Schwerer Fahrradunfall in Charlottenburg +++

Am Savignyplatz hat sich ein schwerer Unfall mit einem Fahrradfahrer ereignet.

Foto: Nina Kugler

Am Freitagnachmittag hat sich gegen 14.45 Uhr an der Kanstraße in Höhe des Savignyplatzes in Charlottenburg ein schwerer Unfall mit einem Fahrradfahrer ereignet. Der Radfahrer kam in einen Krankenhaus. Die Unfallstelle wurde weiträumig abgesperrt. Die näheren Umstände des Unfalls sind noch unbekannt.

+++ Mehrere Taschendiebe festgenommen +++

LKA-Ermittler haben am Donnerstag in Schöneberg und Charlottenburg mehrere Taschendiebe festgenommen. Auf dem Wochenmarkt am Wittenbergplatz hatten ein 17-Jähriger und ein 22-Jähriger einer 47 Jahre alten Frau die Handtasche aus dem Fahrradkorb gestohlen. Die Polizisten nahmen das Duo fest und übergaben die Tasche der rechtmäßigen Besitzerin. Am Kurfürstendamm Ecke Adenauerplatz wurden zwei 28 und 36 Jahre alte Männer festgenommen, die Fahrgäste in einem BVG-Bus bestohlen hatten.

+++ Lkw bleibt unter Brücke hängen +++

Ein Lastwagen ist im Berliner Ortsteil Friedrichshagen unter einer Brücke stecken geblieben und hat Verzögerungen im Bahn- und Straßenverkehr verursacht. Der Lastwagen sei am Freitagmorgen unter einer Brücke am S-Bahnhof Friedrichshagen hängengeblieben, twitterte die Verkehrsinformationszentrale (VIZ). Demnach musste die Dahlwitzer Landstraße zwischenzeitlich in Richtung Münchehofe/Ahrensfelde gesperrt werden. Im Bahnverkehr kam es aufgrund des Einsatzes zu Verzögerungen auf der Regionalbahnlinie RE1 zwischen Ostbahnhof und Erkner. Bereits nach knapp einer Stunden fuhren die Züge aber wieder durchgehend.

+++ Brand in Firmengebäude in Charlottenburg +++

In einem Firmengebäude in Charlottenburg hat es in der Nacht zu Freitag gebrannt. In der circa 5000 Quadratmeter großen Halle fingen in einer Ecke Gegenstände Feuer, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Demnach war der Brand in der Lise-Meitner-Straße schnell gelöscht. Allerdings hat sich nach Angaben des Sprechers Rauch in der Halle gesammelt, weshalb der Einsatz länger dauerte. Verletzt wurde aber niemand. Wie es zu dem Brand kam war zunächst unklar. Zunächst hatte die „B.Z“ berichtet.

+++ Brand in Lagerhalle in Neukölln +++

In Neukölln brannte es am frühen Freitagmorgen in einer Lagerhalle in Neukölln. Gegen 5.45 Uhr waren die Feuerwehrleute mit Löscharbeiten in dem Gebäude an der Grenzallee beschäftigt. Nähere Informationen lagen zunächst nicht vor.

Feuerwehrleute löschen die Flammen auf dem Gewerbegelände an der Grenzallee in Neukölln.

Foto: Morris Pudwell

+++ "Flixbus" erfasst Mann in Berlin und verletzt ihn schwer +++

Bei einem Verkehrsunfall in Westend ist am Donnerstagabend ein Fußgänger schwer verletzt woden. Der Mann, der bisher noch nicht eindeutig identifiziert werden konnte, überquerte gegen 20.45 Uhr die Fahrbahn des Kaiserdamms in Höhe einer Fußgängerfurt. Dabei wurde er von einem Reisebus überrollt, der vom Messedamm nach links in den Kaiserdamm abbog. Der Fußgänger erlitt nach ersten Erkenntnissen schwere Becken – und Kopfverletzungen und wurde, nach einer ersten Versorgung vor Ort, von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Laut der "B.Z." handelte es sich um einen "Flixbus"-Fernbus. In unmittelbarer Nähe der Kreuzung liegt Berlins Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB).

+++ 15-Jähriger versucht, Supermarkt in Neukölln zu überfallen +++

Ein 15-Jähriger ist nach einem Überfall auf einen Supermarkt in Neukölln vorläufig festgenommen worden. Der junge Mann soll am Donnerstagnachmittag das Geschäft an der Sonnenallee maskiert betreten, den 24 Jahre alten Kassierer mit einem Messer bedroht und Geld gefordert haben, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Demnach wollte der Räuber fliehen, nachdem der Verkäufer die Kasse nicht öffnen konnte. Ein 49 Jahre alter Kunde habe zusammen mit zwei weiteren Zeugen die Flucht verhindert. Der 15-Jährige war zunächst in Polizeigewahrsam und wurde später seiner Mutter übergeben.