In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Donnerstag, 6. Februar 2020.

+++ Überfall mit Schusswaffe auf Supermarkt +++

Ein Unbekannter hat einen Supermarkt im Berliner Ortsteil Prenzlauer Berg überfallen. Dabei soll der Räuber den Kassierer des Geschäfts in der Prenzlauer Allee am Mittwochabend mit einer Schusswaffe bedroht und Geld gefordert haben, wie eine Sprecherin der Polizei am Donnerstag sagte. Anschließend sei er mit seiner Beute geflüchtet. Der Kassierer blieb unverletzt. Über die Höhe der Beute machte die Polizei zunächst keine Angaben.