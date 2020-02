Blaulicht-Blog: Überfall mit Schusswaffe auf Supermarkt

+++ 18-Jährige liefern sich Autorennen - Wagen und Führerscheine weg +++

Die Polizei hat zwei 18-Jährige gestoppt, die sich in der Nacht zu Donnerstag in Tegel ein Autorennen geliefert hatten. Der Besatzung des Funkwagens waren ein Mercedes und ein BMW aufgefallen, die kurz vor 23 Uhr auf der Straße am Borsigturm zügig unterwegs gewesen seien. Ab der Kreuzung Berliner Straße und Veithstraße begann dann das Rennen, als die Ampel auf Grün schaltete. Der Einsatzwagen habe Mühe gehabt, den beiden Autos auf der Berliner Straße zu folgen, die mit rund 90 km/h unterwegs gewesen seien, obwohl dort von 22 bis 6 Uhr nur Tempo 30 erlaubt ist, so die Polizei. Erst an der roten Ampel zur Gorkistraße konnten die Polizisten die Wagen stellen. Die Staatsanwaltschaft stimmte laut Polizei der Beschlagnahme der Führerscheine und der beiden Autos zu. Beide Fahrer müssen sich wegen des verbotenen Autorennens verantworten.

Dieser Laster blieb in Weißensee im Gleisbett stecken.

Foto: Thomas Peise

+++ Laster fährt sich in Gleißbett fest +++

Ein Lkw hat sich am Vormittag auf der Suermondtstraße in Weißensee festgefahren, als er wegen einer Baustelle wenden wollte. Die Feuerwehr musste den Laster mit einem Gabelstapler entladen und zog den Lkw dann aus dem Gleisbett. Der Einsatz dauerte etwa vier Stunden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

+++ Do versucht Mann über Brücke auf Bundesstraße zu werfen +++

Zwei Männer haben am Donnerstagmorgen gegen 4.30 Uhr am S-Bahnhof Grünbergallee in Altglienicke einen 32-Jährigen geschlagen und beraubt. Das spätere Opfer war gemeinsam mit den Tätern aus einer S-Bahn der Linie S9 gestiegen. Zuvor hatte der 32-Jährige die Männer aufgefordert, nicht im Zug zu rauchen. Auf dem Bahnsteig schlug das Duo dann auf den Mann ein. Sie traten noch auf ihn ein, als er schon am Boden lag und versuchten ihn über das Geländer einer Brücke auf die Bundesstraße zu werfen, nachdem sie ihm das Geld aus dem Portemonnaie genommen hatten. Der 32-Jährige konnte sich befreien und entkommen. Er erlitt schwere Gesichtsverletzungen und einen Fingerbruch.

+++ Überfall mit Schusswaffe auf Supermarkt +++

Ein Unbekannter hat einen Supermarkt im Berliner Ortsteil Prenzlauer Berg überfallen. Dabei soll der Räuber den Kassierer des Geschäfts in der Prenzlauer Allee am Mittwochabend mit einer Schusswaffe bedroht und Geld gefordert haben, wie eine Sprecherin der Polizei am Donnerstag sagte. Anschließend sei er mit seiner Beute geflüchtet. Der Kassierer blieb unverletzt. Über die Höhe der Beute machte die Polizei zunächst keine Angaben.

+++ Autos bei Brand in Kreuzberg beschädigt +++

Bei einem Fahrzeugbrand am Mittwochmittag in Kreuzberg wurden drei Autos beschädigt. Eine Passantin hörte laut Polizei gegen 12 Uhr Knallgeräusche, sah eine Rauchentwicklung an einem am Legiendamm geparkten Renault und rief die Feuerwehr. Die Brandbekämpfer löschten das Feuer. Drei in der Nähe geparkte Fahrzeuge, ein Nissan, ein Dacia und ein Citroen, wurden durch den Brand erheblich beschädigt. Die weiteren Ermittlungen führt das zuständige Brandkommissariat des Landeskriminalamtes.

+++ Polizisten nehmen Autoeinbrecher in Mitte fest +++

Polizisten haben Donnerstag früh in Mitte einen Mann nach einem Einbruch in ein Fahrzeug festgenommen. Anwohner eines Mehrfamilienhauses hörten kurz nach 4 Uhr die Alarmanlage eines BMW am Koppenplatz und beobachteten, wie ein Mann aus dem Fahrzeug stieg, der mit einem Fahrrad in Richtung Auguststraße flüchtete. An der Rosenthaler Straße nahmen die Beamten den 33-Jährigen fest und stellten ein gestohlenes Navigationsgerät bei ihm sicher. Die Kräfte übergaben den Festgenommenen der Kriminalpolizei.

+++ Autodieb in Alt-Hohenschönhausen festgenommen +++

In der Nacht zu Donnerstag haben Polizisten einen Mann in Alt-Hohenschönhausen nach einem versuchten Autodiebstahl fest. Gegen 2.10 Uhr bemerkte ein Bewohner eines Hauses an der Landsberger Allee die Alarmanlage an einem auf dem Anwohnerparkplatz abgestellten Lexus und alarmierte die Polizei. Der 32-Jährige gab an, dass er zwei dunkel gekleidete Personen gesehen habe, welche sich zügig von dem Fahrzeug entfernten. Der Wagen wurde mit eingeschlagenem Seitenfenster und aktivierter schlüsselloser Zündung auf dem Parkplatz aufgefunden. Aufgrund der Personenbeschreibung erkannten die Polizisten einen der Tatverdächtigen in der Nähe und nahmen ihn fest. Der 24-Jährige wurde zau eine Wache gebracht und der Kriminalpolizei übergeben. Die Suche nach seinem mutmaßlichen Komplizen dauert an.