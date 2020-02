Berliner Polizei sucht Sexualtäter - Wer kann Hinweise geben?

Wann wird öffentlich nach einem Verdächtigen gefahndet? Warum dauert es manchmal so lange, bis öffentlich gefahndet wird? Welche Rolle spielen Richter in dem Vorgang? Hier sind die Antworten.

Die Berliner Polizei fahndet nach einem Sexualstraftäter. Der Mann soll in den Abendstunden des 1. September 2019 eine 16-Jährige im U-Bahnhof Paracelsus Bad angesprochen haben. Danach soll er sie verfolgt und sexuell motiviert angegriffen haben.

Dieser Mann soll eine Jugendliche sexuell motiviert angegriffen haben.

Foto: Polizei Berlin

Erst als die Jugendliche sich wehrte und um Hilfe schrie, soll der Mann von ihr abgelassen und die Flucht ergriffen haben.

Dieser Sexualstraftäter wird gesucht.

Foto: Polizei Berlin

So wird der Täter beschrieben:

ca. 20-30 Jahre alt

ca. 168 cm groß

schwarze Haare

schwarzer Vollbart

schwarze Bekleidung

sprach arabisch

Die Polizei bittet bei der Suche nach diesem Mann die Bevölkerung um Hilfe.

Foto: Polizei Berlin

Die Kriminalpolizei fragt:

Wer kann Angaben zur Identität des Täters bzw. seinem Aufenthaltsort tätigen?

Wer kann weitere sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt das Landeskriminalamt in der Keithstr. 30 in 10787 Berlin-Tiergarten unter der Rufnummer (030) 4664-913402, per E-Mail an lka134@polizei.berlin.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.