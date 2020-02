In der Poststelle des Bundesfinanzministeriums in Berlin kam eine verdächtige Postsendung an - diese wird nun untersucht.

Die Polizei untersucht eine verdächtige Postsendung im Bundesfinanzministerium in Berlin. Sie sei am Mittwochmorgen in der Poststelle aufgefallen, sagte ein Polizeisprecher. Der Bereich um die Räumlichkeiten sei abgesperrt worden. "Kriminaltechniker schauen sich das an", sagte ein Polizeisprecher. Die Ermittlungen dauern noch an. Umliegende Straßen wurden nicht abgesperrt.

