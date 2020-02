Ein Pkw brannte auf der Grunerstraße in Mitte aus.

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Mittwoch, 5. Februar 2020.

Polizei und Feuerwehr Blaulicht-Blog: Pkw in Mitte ausgebrannt

Auf der Grunerstraße in Mitte ist am späten Dienstagabend ein Pkw ausgebrannt. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Es wurden keine Personen verletzt. Die Grunerstraße musste wegen der Löscharbeiten in Richtung Potsdamer Platz gesperrt werden. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.